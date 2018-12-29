Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
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rjkz написав:те, кто взял инициативу на себя - добились результата -Мамчур самовольно поднял авиацию, командир фрегата "Гетьман Сагайдачный" самовольно-же увел с Севастопольского рейда в Одессу
Не надо ля-ля. Какая авиация? Комбриг Мамчур только красиво спел гимн, и под охраной "вежливых человечков" отбыл автобусом в Украину, а "Гетьман Сагайдачный" вышел из Севастополя на учения НАТО ещё в сентябре 2013г , после которых в мае 2014 вернулся в Одессу.
Для того, чтобы это произошло, надо чтобы кто-то взял на себя ответственность. Мамчур взял. А "Гетьман Сагайдачный" вернулся в Севастополь и находился на внешнем рейде. Получив указание зайти в бухту, отказался, снялся с рейда и ушел в Одессу. Без ПРИКАЗА. И Мамчур все сделал БЕЗ ПРИКАЗА. Так что "не надо ля-ля".
rjkz написав:те, кто взял инициативу на себя - добились результата -Мамчур самовольно поднял авиацию, командир фрегата "Гетьман Сагайдачный" самовольно-же увел с Севастопольского рейда в Одессу
Не надо ля-ля. Какая авиация? Комбриг Мамчур только красиво спел гимн, и под охраной "вежливых человечков" отбыл автобусом в Украину, а "Гетьман Сагайдачный" вышел из Севастополя на учения НАТО ещё в сентябре 2013г , после которых в мае 2014 вернулся в Одессу.
Для того, чтобы это произошло, надо чтобы кто-то взял на себя ответственность. Мамчур взял. А "Гетьман Сагайдачный" вернулся в Севастополь и находился на внешнем рейде. Получив указание зайти в бухту, отказался, снялся с рейда и ушел в Одессу. Без ПРИКАЗА. И Мамчур все сделал БЕЗ ПРИКАЗА. Так что "не надо ля-ля".
Вот так и рождаются мифы. Ни один самолёт в Бельбеке не поднялся в воздух по причине неисправностей и диверсии. Мамчур с офицерами под охраной уехал на автобусе . Фрегат "Гетьман Сагайдачный" сразу из Босфора пошёл в Одессу. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гетман_Сагайдачный_(фрегат)
EKO написав:Знаю, что некоторым не понравится, но все же, не могу не высказаться...
Военным - пенсионерам с 23 годами стажа - примерно 4650 гривень, обычным пенсионерам с таким же стажем - 1650 гривень.
Насколько это все справедливо?
Кто такой военный пенсионер? Это офицер, 20 лет и более, прослуживший (проработавший) в украинской армии и в 45 лет уже имеющий право выхода на военную пенсию, в то время как для обычных граждан этот возраст 60-62 года. Почему такие льготы? Потому что, подразумевается, что служба в Армии это ответственная и потенциально опасная для жизни и здоровья работа, ведь именно эти люди первыми должны защитить государство в случае любой внешней агрессии.
А что мы имеем? Получателей военной пенсии - 544 тысячи человек (на июль 2018 г.), среди которых сотни генералов, тысячи разных полковников и куча прочих офицеров помельче. То есть, потенциально, в резерве "есть" сотни тысяч профессиональных военных. Я не зря "есть" взял в кавычки. Ведь, слово есть имеет два значения. И вот здесь применимо скорее его второе. Вся эта армия ̶г̶о̶л̶о̶д̶н̶ы̶х̶ ̶р̶т̶о̶в̶ 25 лет занималась тем, что "ела". 25 лет проедала те деньги, которые обычные люди зарабатывали и платили через налоги на армию(чтобы армия могла их защитить в случае внешней агрессии), а верхушка этой армии активно "пилила" военное имущество, оставшееся еще со времен ссср. И вот, когда в 2014 году наступил момент Х, который и бывает то один раз в 50, а то и в 100 лет - по словам министра обороны у нас вдруг оказалось, что боеспособных частей на всю страну 4000 человек. Это при 200 тысячной численности армии и полумиллионе военных в запасе. Оказалось, что профессионалов нет - и страну защищать пришлось Васе-трактористу, Пете-комбайнеру и Коле-програмисту в шлепанцах, так как даже сапоги эти "профессионалы" разокрали. Или кто то видел в феврале-марте 2014 года очереди из военных в военкоматы или слышал про десятки отрядов из добровольцев из отставников-военных? Я - нет. Зато, пенсию себе и льготы - у страны, территорию которой они вовремя не защитили, ни в Крыму, ни на Донбасе (а ведь это их единственная функция была), регулярно не забывают требовать.
А заслужили ли все эти "господа офицеры" что либо вообще?
К тому же, насколько цинично это выглядит все, если понимать, что 65 летний пенсионер с 35-40 летним стажем получает пенсию 1700 гривень, а здоровый 50-летний бык получает в три раза больше и все равно требует ЕЩЕ. Вы меня извините, но если у нас, по словам президента, в стране идет война, то все профессионально обученные военному делу (ну так должно было бы быть) военные в возрасте до 60 лет - должны быть в армии, а не сидеть на пенсии и митинговать под Радой. И вот только после этого, если будет не хватать личного состава, морально уже призывать в армию условного "Васю-тракториста". Я так думаю
EKO написав:А заслужили ли все эти "господа офицеры" что либо вообще?
Если есть хоть остатки мозгов, то поймешь, пока эти "господа офицеры" были в армии на страну никто не нападал..Одно их существование заставляло очень хорошо подумать....Вот собака во дворе она есть и мало кто полезет туда... но ведь собака каждый день не кусает и не грызется с кем то? От такие как ты и решат - а зачем пса кормить? Да и поменьше можно пса завести... в итоге вместо армии получили полудохлую от голода "болонку"... вот московитская лиса курятник и вырезала весь..Кто виноват? Пес или дегенерат хозяин? А насчет пенсии .. те кто мешает посетить ближайший военкомат? Вы гражданин провокатор не про то говорите.. не военным пенсии "большие" а гражданским нищие... почему то дядя пенсии судей/прокурваторов/полицаев в 10000 -100000 и более тебя не интересуют... PS Активные боевые действия закончатся предложите АТО-шникам льготы отменить?
rjkz написав:Вообще, почти согласен, НО: в 2014-м военных, готовых выполнять свое предназначение хватало. Вот только военный человек БЕЗ приказа - это автомат без патронов. Стрелять готов, но нечем. Многие военные запаса и отставники пошли в добробаты не дождавшись мобилизации и ПРИКАЗА. Или Вы не помните как власть сопли жевала?
В этом я не могу с вами не согласится. Но, если вы обратили внимание, я упор сделал сначала на ответственности тех, кто выше. Понятно, что младший комсостав оказался больше в роли терпил, чем тех кто как то влиял на ситуацию. И, если у самих генералов и начальников в генштабе и министров обороны с главнокомандующим не возникает диссонанса, после заявлений их же самих про разваленую папиредниками армию (как буд то они прилетели с Луны на должности, а не служили там же до этого) и про то что некого было в Крыму и кроме пары тысяч добровольцев на Донбасе отправить в феврале-апреле 2014 года, чтобы наглухо закрыть восточные границы страны от внешнего вторжения, а у МВД тогда же не нашлось достаточно сотрудников (при численности за 400 тысяч) чтобы радикально решить вопрос с отрядами диверсантов из рф (это я про гиркина и т.д.), но при всем при этом практически все руководство и дальше, как ни в чем не бывало, занимает свои места и даже регулярно получает повышения - то вот у меня этот диссонанс есть и он размером с Бурдж Халифа
EKO написав:А заслужили ли все эти "господа офицеры" что либо вообще?
Если есть хоть остатки мозгов, то поймешь, пока эти "господа офицеры" были в армии на страну никто не нападал..Одно их существование заставляло очень хорошо подумать....Вот собака во дворе она есть и мало кто полезет туда... но ведь собака каждый день не кусает и не грызется с кем то? От такие как ты и решат - а зачем пса кормить? Да и поменьше можно пса завести... в итоге вместо армии получили полудохлую от голода "болонку"... вот московитская лиса курятник и вырезала весь..Кто виноват? Пес или дегенерат хозяин? А насчет пенсии .. те кто мешает посетить ближайший военкомат? Вы гражданин провокатор не про то говорите.. не военным пенсии "большие" а гражданским нищие... почему то дядя пенсии судей/прокурваторов/полицаев в 10000 -100000 и более тебя не интересуют... PS Активные боевые действия закончатся предложите АТО-шникам льготы отменить?
Ну вот и пример того, о чем я написал в первом предложении Далее. Мы не знакомы и попрошу без грубости и оскорблений. В чем провокация? Я высказал лишь свое мнение и как видим по рейтингу сообщения много кто так же считает. И я не говорил, что нам не нужна армия, я говорил о том, что бессовесно требовать оплату за ту работу (защита родины), если она, в тот самый, нужный момент, элементарно не была выполнена. Или в Крыму была?
У меня почти нет вопросов к действующим военным низшего, да и даже среднего звена, но их много к разного рода военначальникам, которые каким то невероятным образом умудрились просрать в Крыму почти все ввереное им военное имущество и не смогли предугадать очевидные вещи. Например, 1 марта 2014 года, после начала попыток захвата керченской переправы российскими военными еще ничего не мешало вывести корабли из бухты Севаса (ее начинали блокировать только 3 марта) и морпехов из Фео (они умоляли дать им приказ и потом аж до конца марта оборонялись в части, пока их часть не захватили силой, с применением оружия - это по теме "без единого выстрела") - и все там временно наглухо перекрыть. И, да, я тоже считаю, что Крым уже тогда преступно сдали именно выши.
Ну и, о собаках Как видим из истории, ничего не помешало рф напасть, ни наличие Армии, ни наличие СБУ, ни наличие МВД - напротив, 80-90% этих товарищей на лету перешнуровались, а их командиры на врага вообще сразу стали "работать", того же Березовского, Аксенова, Константинова и прочую шушеру помельче можно вспомнить. Или кроме рф к на Украину кто то еще собирался со времен мешкова из 90-х и Тузлы- 2003 нападать?