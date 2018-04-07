Finance.ua: Як замовити готівку в Приват24

Все, що потрібно знати про корисну послугу
Вам потрібно зняти готівку з картки або депозиту в Приватбанку? Краще замовте їх заздалегідь. Прийшовши в банк "без попередження", ви можете зіткнутися з ситуацією, коли в касі не виявиться потрібної суми. В першу чергу це стосується валюти і великих сум у гривні (від 50 000). Багато хто не в курсі, що для замовлення готівки зовсім не обов'язково їхати до відділення або дзвонити консультанту. Це можна зробити в інтернет-банку Приват24.
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