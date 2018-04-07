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Finance.ua: Як замовити
готівку в Приват24

Finance.ua: Як замовити готівку в Приват24
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:52

Finance.ua: Як замовити готівку в Приват24

Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про корисну послугу
Вам потрібно зняти готівку з картки або депозиту в Приватбанку? Краще замовте їх заздалегідь. Прийшовши в банк "без попередження", ви можете зіткнутися з ситуацією, коли в касі не виявиться потрібної суми. В першу чергу це стосується валюти і великих сум у гривні (від 50 000). Багато хто не в курсі, що для замовлення готівки зовсім не обов'язково їхати до відділення або дзвонити консультанту. Це можна зробити в інтернет-банку Приват24.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:52

>>Що робити з валютною дрібницею?
Є слово дріб'язок

>>на мапі залишається пара доларів або навіть центів.
На мапі чи на картці?
Рекомендую превіряти текст перед тим, як його викладати на сторінці.
kozerenko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:37

Чому знімки російськомовні?
enigma231990
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:13

Думаю, потому - что в качестве языка интерфейса выбран Русский
mustbe
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