Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Додано: Чет 03 січ, 2019 12:24

Зеленский удачно занял нишу "против всех".

"Умные" керманычи отобрали право граждан выразить недоверие всем кандидатам, убрав соотв. графу из бюллетеня.

Но тут пиплу предложили идею пранка над керманычами, которую пипл подхватил.

Пипл давно хочет какой-то сатисфакции, но достать керманычей не может, поэтому хоть таким образом могут "дать пощёчину"



Но проблема этого кандидата в том, что он - "продвинутая версия" попередников. И его задача - разводить электорат более эффективно, а не "мир во всем мире"

Циркач как Ляшко - но круче

Популист как Тимошенко - но ещё незапятнанный

Такой же российско-говорящий-думающий как Порошенко - но меньше русизмов

Молодой - но не чей-то "сынок" (разве что пасынок Бени)



Посмотрите как он петлял в "истории с извинениями перед Кадыровым"

Как он утверждал "что станет на колени перед Путиным, "лишь бы закончить войну"

Как он уже сейчас на своём сайте накручивает "подписоту"

Т.е. он говорит и показывает всё, что нравится пиплу.

Так чем он отличается от нынешних?



Но что он реально предлагает?

Посадить Ахметова? Или Насирова? Или Семочка? Или Порошенко?

Достичь каких-то конкретных результатов в экономике, производстве?

И какими способами?

Кто у него будет Генпрокурором?

Что он будет делать с судебной системой?



Сейчас это просто пранк, который вышел из-под контроля.

Но я не против, если что

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин