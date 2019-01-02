Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Додано: Чет 03 січ, 2019 17:18

Давайте зрівняємо його з таким же непрофісійним політиком - Віталієм Кличко.

1. Найголовніше - психотип. Кличко боєць, що на рингу, що в житті, що на Майдані. Зеленський пристосуванець, на Майдані не був, позицію чітку, тоді, не озвучував, поки ми не перемогли.

2. Важливе - виховання. Кличко майже двадцять років прожив на Заході, став демократом і європейцем, по своїм поглядам. Зеленський весь бізнес робив у нас, всі наші постсовкові напівкримінальні методи йому добре знайомі, змінити звички, в сорок років, дуже важко.

3. Не важливе - розум. Зеленський значно розумніший за Кличко. Для політиків це не головне, можна згадати батька і сина Бушів.



Не важливе - розум.

Завдяки перевазі Кличко по першим двом пунктам, його рейтинги, серед киян, стабільно високі

По первому - боец но не может свою мысль сформулировать. Зеленский не высмеивал Янека? То что он про власть (любую) отжигал то другим было слабо!По второму - Кличко с чего начинал (наші постсовкові напівкримінальні методи йому добре знайомі - это точно хотели про Зеленского а не про Кличко)? Не зачет с вашей стороны. Зеленский тоже вылез с низов и сам пробился! При этом фабрик не отжимал как другие.По третему!Браво!!! Вопросов не имею. Про Бушей - надо Украине сначала стать США, а потом такие примеры вспоминать.Уверены? Или шансы как у ПАПы?