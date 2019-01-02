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Зеленський - всі плюси та мінуси.
Фінансовий прогноз, якщо З

Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З
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  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:23

А этот ещё не баллотируется?

Весела Рада:
Про те як народний обранець Дмитро Добкін ходив спілкуватися з колоною. І те, що колона йому повідомила, дуже вразило нардепа. Принаймні, про це свідчить зміна в його погляді.
P.S. Мабуть, під "коксом" закони приймаються швидше...

Видео:
https://twitter.com/DetectionUA/status/1080775025228161025
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:30

lapay
а цей...
Ну так что у него ничего хорошего нет?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:10

Re: Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, як

  Molchyn написав:Ну так что у него ничего хорошего нет?

Давайте зрівняємо його з таким же непрофісійним політиком - Віталієм Кличко.
1. Найголовніше - психотип. Кличко боєць, що на рингу, що в житті, що на Майдані. Зеленський пристосуванець, на Майдані не був, позицію чітку, тоді, не озвучував, поки ми не перемогли.
2. Важливе - виховання. Кличко майже двадцять років прожив на Заході, став демократом і європейцем, по своїм поглядам. Зеленський весь бізнес робив у нас, всі наші постсовкові напівкримінальні методи йому добре знайомі, змінити звички, в сорок років, дуже важко.
3. Не важливе - розум. Зеленський значно розумніший за Кличко. Для політиків це не головне, можна згадати батька і сина Бушів.

Завдяки перевазі Кличко по першим двом пунктам, його рейтинги, серед киян, стабільно високі https://dt.ua/POLITICS/polovina-kiyan-z ... 9018_.html
Зеленський себе, як реальний політик, ще не проявив, але в нього і немає рис характеру, які потрібні реальним, а не фейсбучним, політикам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:19

  Molchyn написав:lapay
а цей...
Ну так что у него ничего хорошего нет?

Вы какой-то наивный. В президенты не выбирают только за то, что это хороший рубаха-парень. В президенты должны выбирать за заслуги перед Отечеством. ЗА ЗАСЛУГИ! А не за успехи на шоу подиуме.

Хочешь в президенты? Не вопрос. Но сначала покажи себя на уровне местного депутата или мера, затем областного депутата или губернатора, затем депутата ВР или министра. А мы потом посмотрим кто ты есть на самом деле и что ты вообще можешь делать.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:35

Попробую одним постом ответить на некоторые посты.

Faceless
Переходил вчера по этой ссылке от Starikan (Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?). Я не спец по скриптам, т.ч. прокомментировать насколько это правда не могу. Специально сделал вчера (точнее уже сегодня) скрин - на 0:47 было 216 623, сейчас, на 13:32 - 257 084. Прирост за 13 часов - 40 461 или 3 112 в час, 52 в минуту.

С одной стороны похоже на правду, но с другой - слишком наивный и примитивный подход, зная, что конкуренты будут рассматривать тебя "под микроскопом" и учитывая большое количество реальных специалистов в IT в Украине. Если это правда (скрипт), то Зеленский (а заодно и сам 95 квартал) станет посмешищем года, "потеряет лицо".

Давайте подождем комментов специалистов и реакцию конкурентов и самого Зеленского. Пока что в Инете кроме этого блоггера удалось найти только одну новость об этом:
Зеленский обманывает? На его сайте увидели странное
4 часа назад

https://www.uaportal.com/news/zelenskij ... rannoe.htm


Molchyn
Я не ходил на выборы Президента 2014 именно потому, что "на манеже всё те же". Я не собирался идти на выборы Президента 2019 по той же причине. Но если будут новые лица (типа Зеленского) пойду, ибо "надежда умирает последней" и, возможно, проголосую за Зеленского (только если скрипт окажется неправдой, т.к. нельзя начинать правду со лжи). Но агитировать ни за кого из новых не буду, хватит, уже обжегся, когда посчитал, что человек, прошедший все ступеньки, знающий реальную жизнь, начнет поднимать и Украину. А он оказался стяжателем и трусом.

Указал о пути других артистов в политику потому, что надо писать полную правду. Увы большинство приводит в пример того же Рейгана, но молчат о том пути, который он прошел до своего президенства. И в тех двух ссылках тоже умалчивают какой путь прошли остальные упомянутые ими артисты.
Про Евдокимова почему-то тоже молчат (https://u.to/IlJxFA)


Faceless
По команде, если Зеленский станет Президентом. А вы не рассматриваете вариант, что на выборах в ВР 2019 партия "Слуга народа" наберет болше 226 голосов и ему не надо будет ни с кем договариваться, чтобы поставить "своего" премьер-министра и остальных членов КМ?

Зеленский как генпродюсер Интера, вполне возможно, очень неплохо справлялся. Но это ровным счетом ничего не говорит о том, как он будет на посту президента, и даже просто министра или мера.

Что значительного, на ваш взгляд, сделал Порошенко на всех своих госдолжностях
при Кучме:
- заместитель Председателя Совета Национального Банка Украины
при Ющенко:
- секретарь СНБОУ
- глава совета НБУ
- министр иностранных дел
при Януковиче:
- министр экономического развития и торговли
?


gepur
По рейтингам - Політичні дискусії
Та ссылка, что вы выложили, просто рекламная страничка.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:46

Мнго букв, но интересное мнение - https://www.facebook.com/romankhmil/pos ... 6620118845
Об авторе - https://www.facebook.com/denis.n.semeno ... b8&fref=nf

P.S. Отправил письмо Зеленскому (адрес ящика - внизу справа на https://ze2019.com/team) с сcылками на https://ibigdan.livejournal.com/23075381.html и https://www.uaportal.com/news/zelenskij ... rannoe.htm Жду реакции. Если будет ответ мне лично, выложу здесь.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:56

  yanyura написав:Мнго букв, но интересное мнение - https://www.facebook.com/romankhmil/pos ... 6620118845

Ну так, український Трамп, точніше, ще гірше. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:08

player
Хочешь в президенты? Не вопрос. Но сначала покажи себя на уровне местного депутата или мера, затем областного депутата или губернатора, затем депутата ВР или министра.
В теории прекрасно! Кто сейчас такой кандидат? Какой у него рейтинг и шансы? Имя?
А мы потом посмотрим кто ты есть на самом деле и что ты вообще можешь делать.
Когда потом? Сколько ждать Мессию? Я не про теорию а про реальный выбор. Даем шанс. Оправдал надежды - молодец. Нет - ставим другого. Подходит?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:18

lapay
Давайте зрівняємо його з таким же непрофісійним політиком - Віталієм Кличко.
1. Найголовніше - психотип. Кличко боєць, що на рингу, що в житті, що на Майдані. Зеленський пристосуванець, на Майдані не був, позицію чітку, тоді, не озвучував, поки ми не перемогли.
2. Важливе - виховання. Кличко майже двадцять років прожив на Заході, став демократом і європейцем, по своїм поглядам. Зеленський весь бізнес робив у нас, всі наші постсовкові напівкримінальні методи йому добре знайомі, змінити звички, в сорок років, дуже важко.
3. Не важливе - розум. Зеленський значно розумніший за Кличко. Для політиків це не головне, можна згадати батька і сина Бушів.

По первому - боец но не может свою мысль сформулировать. Зеленский не высмеивал Янека? То что он про власть (любую) отжигал то другим было слабо!
По второму - Кличко с чего начинал (наші постсовкові напівкримінальні методи йому добре знайомі - это точно хотели про Зеленского а не про Кличко)? Не зачет с вашей стороны. Зеленский тоже вылез с низов и сам пробился! При этом фабрик не отжимал как другие.
По третему!
Не важливе - розум.
Браво!!! Вопросов не имею. Про Бушей - надо Украине сначала стать США, а потом такие примеры вспоминать.


Завдяки перевазі Кличко по першим двом пунктам, його рейтинги, серед киян, стабільно високі
Уверены? Или шансы как у ПАПы?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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