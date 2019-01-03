Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Я посилання на рейтинг давав. Зеленський має рейтинг, поки мовчав. Почне казати, точніше, дискутувати з опонентами із незручними питаннями, я вже не кажу про якісь конкретні справи - рейтинг штука така, Савченко це добре знає.
freeze написав:Мар‘ян Шарец, прем‘єр-міністр Словенії, країни-члена ЄС, лідер партії «Позитивна Словенія». До вересня цього року - відомий словенський комік і пародист.
Ну, вони можуть витримати і коміка, їм не треба робити непопулярні реформи і годувати армію, як нам. Навіть там, впевнений, його рейтинг рухне через пару років, як у Макрона.
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player написав:В президенты должны выбирать за заслуги перед Отечеством. ЗА ЗАСЛУГИ! А не за успехи на шоу подиуме.
За какие "заслуги перед Отечеством" был избран Порошенко? Список его должностей в моем посте от "Чет 03 січ, 2019 14:35"
И о роли шоу.
Получать он будет тысячу гривен в день. (Смех в зале). Его жизнь будет застрахована и здоровье на один миллион гривен.
Вопрос из зала: А когда это будет?
Порошенко: Запиши! 26-го мая!
https://www.youtube.com/watch?v=g6tuoiOkRSM Тысячу гривен в день солдаты-добровольцы (так они названы Порошенко в выступлении) не получают до сих пор. Не смешивать с "боевыми" выплатами, о них в выступлении ни слова.
Таке можна нарити на любого Президента, і в любій країні. Політика однакова в усьому світі. І вона закономірна з'їсть або виплюне те, що не може перетравити - Трампа, Зеленського - всіх несистемних гравців. Подивіться італійську комедію "Закону тут не місце", якщо не бачили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Єдиним кандидатом на посаду президента від "націоналістів" став Руслан Кошулинський
Партії ВО "Свобода, "Правий сектор", Організація українських націоналістів (ОУН), Конгрес українських націоналістів і організація "С14" заявили про підтримку "свободівця" Руслана Кошулинського як кандидата в президенти України на виборах 2019 року.
Згідно зі спільною заявою націоналістичних політсил, яку в понеділок поширила прес-служба "Свободи", підтримка Р.Кошулинського як кандидата в президенти зумовлена необхідністю "зупинити наступ реваншистських сил на президентських та парламентських виборах".
"2019 рік буде визначальним для України: або наша країна утвердиться як Українська самостійна соборна держава, або впаде в прірву реваншу промосковських сил. Надзвичайно важливими в цьому є президентські та парламентські вибори. На них треба дати вирішальний бій реваншистам, і лише націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля", - йдеться в заяві.
Націоналістичні партії та організації також закликали інші національно-патріотичні сили та всіх українців підтримати кандидатуру Р.Кошулинського на посаду президента України.
Заяву підписали партія ВО "Свобода"(лідер - Олег Тягнибок), партія "Правий сектор" (голова партії - Андрій Тарасенко), Організація українських націоналістів (голова - Богдан Червак), Конгрес українських націоналістів (голова - Степан Брацюнь) та "С14" (лідер руху - Євген Карась).
У заяві також зазначено, що про підтримку Р.Кошулинського заявив лідер Національного руху "Дія", народний депутат України Дмитро Ярош.
Начебто цей кандидат сильніший, з досвідом чесної роботи третім спікером ВР, ветеран АТО і як на мене порядна людина. Ніж обговорювати клоунів на обрання на посаду Президента в таку лиху годину - це самогубство для країни, інформаційно пропагадистськи з зовні нав*язане суспільству і підхоплене всіляко розкручують рейтинг в середині України. Які недалекоглядні.
На Прямом канале высоко оплачиваемые кадры просто исходят от возмущения от выдвижения Зеленским на выборы. Такое чувство, что сильно боятся, иначе зачем огромное количество дорогостоящего эфирного времени спускать на поливание помоями какого-то клоуна.
freeze написав:На Прямом канале высоко оплачиваемые кадры просто исходят от возмущения от выдвижения Зеленским на выборы. Такое чувство, что сильно боятся, иначе зачем огромное количество дорогостоящего эфирного времени спускать на поливание помоями какого-то клоуна.
Так що він хотів, цей клоун - що його всі на руках будуть носити? Його попереджали, поливати по справжньому, насправді, ще ніхто і не починав. Мені одно цікаво - а чому Ви вирішили, що він чимось краще за інших? Він хоч щось зробив, крім чорного піару у вигляді жартів? От я впевнений - він гірший за інших кандидатів, бо в нього нема морального стрижня, тому він нічого не здатен змінити радикально.
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lapay написав:Мені одно цікаво - а чому Ви вирішили, що він чимось краще за інших?
Я еще ничего не решил, пока планирую в первом туре голосовать за Гриценко, но могу и передумать время еще есть, мне просто забавно наблюдать как подгорают от страха непобедимые опытные кандидаты. По поводу списка кандидатов, я точно знаю, что будет делать один из кандидатов на должности президента, по другим кандидатам я могу делать лишь оценочные суждения, которые могут быть и ошибочными, потому что никто кроме одного кандидата не работал Президентом страны.
lapay написав:От я впевнений - він гірший за інших кандидатів
Ну, вот вы даже еще не видели полный список кандидатов, а уже апеллируете словами - самый, точно знаю, уверен, золотое правило - не будьте уверены ни в чем до конца. Вы вероятно, уверены, что Каплин подавший сегодня документы гораздо лучший кандидат? Так и Симоненко, коммунист, объявил, что он будет подавать документы ))) Но вы же не уделяете внимания непроходным кандидатам, потому что вы уверены, что они не пройдут, а тут столько внимания Зеленскому )))
freeze написав:Но вы же не уделяете внимания непроходным кандидатам, потому что вы уверены, что они не пройдут, а тут столько внимания Зеленскому )))
Правильно. Каплін не пройде, Зеленський може пройти в другий тур. Увага на лідерів природня. Поки він не висувався, ніхто особливо про нього і не говорив, через тиждень початковий ажіотаж спаде, і рейтинги його поповзуть донизу. Особисто я підозрював, що він піде на вибори, особливо тоді, коли пройшла інформація про 5 млн доларів, які йому не доплатив Коломойський, але не думав, що він зробить це так нахабно на Новий Рік. Через нього навіть не подивився виступ Президента, тому і виплескую тут своє обурення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...