Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:31

yanyura написав: По команде, если Зеленский станет Президентом. А вы не рассматриваете вариант, что на выборах в ВР 2019 партия "Слуга народа" наберет болше 226 голосов и ему не надо будет ни с кем договариваться, чтобы поставить "своего" премьер-министра и остальных членов КМ? По команде, если Зеленский станет Президентом. А вы не рассматриваете вариант, что на выборах в ВР 2019 партия "Слуга народа" наберет болше 226 голосов и ему не надо будет ни с кем договариваться, чтобы поставить "своего" премьер-министра и остальных членов КМ?

yanyura написав: Что значительного, на ваш взгляд, сделал Порошенко на всех своих госдолжностях

при Кучме:

- заместитель Председателя Совета Национального Банка Украины

при Ющенко:

- секретарь СНБОУ

- глава совета НБУ

- министр иностранных дел

при Януковиче:

- министр экономического развития и торговли

? Что значительного, на ваш взгляд, сделал Порошенко на всех своих госдолжностяхпри Кучме:- заместитель Председателя Совета Национального Банка Украиныпри Ющенко:- секретарь СНБОУ- глава совета НБУ- министр иностранных делпри Януковиче:- министр экономического развития и торговли

Если наберет. Если предположить, что Зеленский станет Президентом, и его первый год (до выборов в ВР) пройдет без собственной политсилы, почти никак он себя проявить не сможет, чтобы вывести свою ппартию в лидеры (кстати, а она вообще есть?). Во-вторых, кто будут эти 226 человек? Я практически уверен, что бОльшей частью это будут перебежчики из других, либо "новые лица" в ВР но не в политике - перебежчики, но с более низких уровней. А это ровным счетом та же ситуация.Во-первых, не веду их биографию.Во-вторых, если подходить объективно. А что в принципе значительного можно ждать от должностей в Совете НБУ (не в Правлении) - членства в коллегиальном органе, который не осуществляет управления текущей деятельностью, а выполнят что-то вроде Набсовета в комбанке. Тем более, признаюсь, слабо представляю, какие вообще обязанности и полномочия секретаря СНБО, а тем более что там можно сделать значительного.Как министр - поставим вопрос иначе: а были ли конкретные претензии к его работе на этом посту? Может, конкретные коррупционные скандалы?Как бизнесмены и менеджеры в бизнесе - оба построили некий бизнес, оба занимали высокие должности. В совершенно разных отраслях, стартовых условиях, в разные периоды, но пусть тут паритет. Но это бизнес. Не всегда успешный бизнесмен может хотя бы приблизительно так же успешно проявить себя на госслужбе. Тут можно привести в примеры и Тигипко, и Черновецкого. А уж тем более если сразу со старта замахнуться на президентство.Если уж сравнивать, то даже у Кличко в этом плане бекграунд лучше, чем у Зеленского, при всем неоднозначном к нему отношении.