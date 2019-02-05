Зеленський - всі плюси та мінуси. Фінансовий прогноз, якщо З

yanyura написав:По команде, если Зеленский станет Президентом. А вы не рассматриваете вариант, что на выборах в ВР 2019 партия "Слуга народа" наберет болше 226 голосов и ему не надо будет ни с кем договариваться, чтобы поставить "своего" премьер-министра и остальных членов КМ?
Если наберет. Если предположить, что Зеленский станет Президентом, и его первый год (до выборов в ВР) пройдет без собственной политсилы, почти никак он себя проявить не сможет, чтобы вывести свою ппартию в лидеры (кстати, а она вообще есть?). Во-вторых, кто будут эти 226 человек? Я практически уверен, что бОльшей частью это будут перебежчики из других, либо "новые лица" в ВР но не в политике - перебежчики, но с более низких уровней. А это ровным счетом та же ситуация.
yanyura написав:Что значительного, на ваш взгляд, сделал Порошенко на всех своих госдолжностях при Кучме: - заместитель Председателя Совета Национального Банка Украины при Ющенко: - секретарь СНБОУ - глава совета НБУ - министр иностранных дел при Януковиче: - министр экономического развития и торговли ?
Во-первых, не веду их биографию. Во-вторых, если подходить объективно. А что в принципе значительного можно ждать от должностей в Совете НБУ (не в Правлении) - членства в коллегиальном органе, который не осуществляет управления текущей деятельностью, а выполнят что-то вроде Набсовета в комбанке. Тем более, признаюсь, слабо представляю, какие вообще обязанности и полномочия секретаря СНБО, а тем более что там можно сделать значительного. Как министр - поставим вопрос иначе: а были ли конкретные претензии к его работе на этом посту? Может, конкретные коррупционные скандалы?
Как бизнесмены и менеджеры в бизнесе - оба построили некий бизнес, оба занимали высокие должности. В совершенно разных отраслях, стартовых условиях, в разные периоды, но пусть тут паритет. Но это бизнес. Не всегда успешный бизнесмен может хотя бы приблизительно так же успешно проявить себя на госслужбе. Тут можно привести в примеры и Тигипко, и Черновецкого. А уж тем более если сразу со старта замахнуться на президентство. Если уж сравнивать, то даже у Кличко в этом плане бекграунд лучше, чем у Зеленского, при всем неоднозначном к нему отношении.
freeze написав:Мар‘ян Шарец, прем‘єр-міністр Словенії, країни-члена ЄС, лідер партії «Позитивна Словенія». До вересня цього року - відомий словенський комік і пародист.
Ай как не хорошо передёргивать информацию
У 2010 році на місцевих виборах, М.Шарец балотувався на посаду мера (жупана) міста Камнік, що розташоване у північно-центральній частині Словенії. Це рідкісний випадок, коли словенські ЗМІ підтримали новачка-політика, який намагався вступити у національну чи місцеву політику. Він посів дрге місце у першому турі цих виборів та неочікувано переміг у другому турі виборів мера[2]. Він був членом партії Зорана Янковича «Позитивна Словенія».
А вже у 2014 році М.Шарец пішов на місцеві вибори з власним політичним списком і був переобраний в першому турі, отримавши майже дві третини голосів[4]. Після того, як він став обраним посадовою особою, Шарет пішов з актрської професії і цілком віддавався роботі на посаді мера[5].
То есть про 2 его срока на посту мера вы скромно умолчали. Как и про то, что актером он перестал быть после того, как получил пост мера.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Не знаю, чи переможе Зеленський, але точно знаю, що, чеерз рік після його перемоги, наші толерантні і політкоректні пересічні, з радістю згадають, що Зеленський єврей не тільки по паспорту, але й по фотографії, не кажучи вже про його спонсора.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Не знаю, чи переможе Зеленський, але точно знаю, що, чеерз рік після його перемоги, наші толерантні і політкоректні пересічні, з радістю згадають, що Зеленський єврей не тільки по паспорту, але й по фотографії, не кажучи вже про його спонсора.
Єврей по мамі чи татові? Де гілка політдискусій пропала?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
lapay написав:Не знаю, чи переможе Зеленський, але точно знаю, що, чеерз рік після його перемоги, наші толерантні і політкоректні пересічні, з радістю згадають, що Зеленський єврей не тільки по паспорту, але й по фотографії, не кажучи вже про його спонсора.
Єврей по мамі чи татові? Де гілка політдискусій пропала?
Зеленський народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі,[3] (нині Дніпропетровська область, Україна) від батьків-євреїв.[4][5][6] Його батько Олександр Семенович Зеленський є професором, який очолює академічний факультет кібернетики та обчислювальної техніки Криворізького економічного інституту, мама Рімма Володимирівна Зеленська працювала інженером.
какая разница еврей он или нет. важно другое - насколько он подконтролен опасному коломойскому. если победы беня начнет опять грызню за активы - как это отразится на инвест климате, репутации судов и все такоэ
trololo написав:важно другое - насколько он подконтролен опасному коломойскому
А вот это хороший вопрос. Прoтивники Зеленского говорят, что он марионетка Коломойского, сами же Зеленский и Коломойский это отрицают. Точный ответ будет только если Зеленский станет Президентом и то через какое-то время после этого.