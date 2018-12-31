RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За останні 23 роки
українці відчувають себе...

За останні 23 роки українці відчувають себе...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:01

За останні 23 роки українці відчувають себе...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила соціолог Ірина Бекешкіна.

Дивися повний текст За останні 23 роки українці відчувають себе найщасливішими - соціолог.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86485
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:01

Лучший за все годы показатель “хватает на все необходимое”- у людей просто меньше потребности.
По моему это не счастье а деградация социологов.
tigr-uu
 
Повідомлень: 559
З нами з: 05.02.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:02

И смех и грех, врут и не краснеют((
lybasha68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:03

Це "пік"замовленої дурні.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:14

Вот это вброс. Петя уже откровенные фейки вывешивает.
nalim
 
Заблокований
Повідомлень: 6409
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:23

  nalim написав:Вот это вброс. Петя уже откровенные фейки вывешивает.


ватаны должны перманетно страдать. на зло пете :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3656
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1838 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:30

Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...

Так відчуття щастя - це суб"єктивна штука , яка насправдя дуже багато про що говорить . Недарма є 2 ( два! ) абсолютно різних світових "індексів щастя" - просто почитайде для загального розуміння ... Оригінальні назви - Happy Planet Index та World Happiness Report . Про Бутан почитайте ...
Puente
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:52

опрос проводили в верховной раде, кабмине, администрации президента......
lwa
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 01.06.13
Подякував: 44 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:56

Ирина Бекешкина - сначала ударилась головой, потом посмотрела передачу Киселева, и по аналогии написала про Украину...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 925
З нами з: 12.12.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:05

А может люди из группы "не довольные" просто уехали на заработки в страны ЕС ? Переводы то из-за границе растут каждый год. Вот пропорция довольных/недовольных и изменилась ((
Kalgan
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У ДПСУ розповіли, куди найчастіше подорожували українці...
R2 » Пон 31 гру, 2018 22:53
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 22:53
Cler
Якщо ви шукаєте подарунки для себе, друзів та рідних зі...
R2 » Пон 31 гру, 2018 00:47
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 00:47
bitcoinclick
Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження)
R2 » Пон 31 гру, 2018 00:25
1 250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 00:25
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.