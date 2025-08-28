|
Експерт спрогнозувала курс гривні на 2 роки вперед
Додано: Чет 20 лис, 2025 09:08
Пропонуємо до обговорення:
За висновкками, що ґрунтуються на прогнозах Міжнародного валютного фонду (МВФ), Кабінету міністрів України та Національного банку України (НБУ) курс долара не перевищить позначку 48 грн, але й не залишиться на нинішньому рівні близько 42 грн/дол.
Дивися повний текст Експерт спрогнозувала курс гривні на 2 роки вперед
Додано: Чет 20 лис, 2025 09:09
Гривнедепо наше всьо?
