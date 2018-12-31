Иногда лучше промолчать, чем такое писать.
Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:13
Иногда лучше промолчать, чем такое писать.
Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать.
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:14
Последние рейтинги её фонда показывают, что еще чуть-чуть и Порошенко будет лидером президентской гонки. Остальные многочисленные соцопросы самых разных организаций показывают совсем другие цифры. Бекешкина похоже идет в ногу с финансированием.
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:21
Наполнение понятия "счастье" меняется.
Раньше, до майдана, мыслили квартирами, автомобилями, зарплатой, должностью.
А нынче не призвали/откосил от призыва уже счастье
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:28
Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...
какая-то дополненная реальность.
надо было еще дописать, что рады от того, что Томос и армия, с мовой и вирой.
предвыборная в разгаре
Додано: Чет 03 січ, 2019 11:49
Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...
А чого ватани так збудились? Кину їм кісточку - в 1995 люди були щасливіші, як написано в статті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
|