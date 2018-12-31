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За останні 23 роки
українці відчувають себе...

За останні 23 роки українці відчувають себе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:13

Иногда лучше промолчать, чем такое писать.
Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:14

  zloy_ukr написав:Ирина Бекешкина - сначала ударилась головой, потом посмотрела передачу Киселева, и по аналогии написала про Украину...


Последние рейтинги её фонда показывают, что еще чуть-чуть и Порошенко будет лидером президентской гонки. Остальные многочисленные соцопросы самых разных организаций показывают совсем другие цифры. Бекешкина похоже идет в ногу с финансированием.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:21

Наполнение понятия "счастье" меняется.
Раньше, до майдана, мыслили квартирами, автомобилями, зарплатой, должностью.
А нынче не призвали/откосил от призыва уже счастье :mrgreen:
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:28

Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...

какая-то дополненная реальность.
надо было еще дописать, что рады от того, что Томос и армия, с мовой и вирой.
предвыборная в разгаре
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:42

Бред
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:49

Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...

А чого ватани так збудились? Кину їм кісточку - в 1995 люди були щасливіші, як написано в статті. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:01

Странно. В статье написано что поводов для счастья мало, а народ счастлив? Война, люди гибнут, а тут счастье? Удивлен.
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:14

Очевидно, кто заказывает такие опросы. Но они уже не помогут этой команде остаться у власти. Такого геноцида не было с середины 90-х. Украина уже наполовину уничтожена.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:40

У ватников от зависит аж слюна бешенства потекла...
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:07

Не, однозначно не предвыборные мантры власти)))
antey1969
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