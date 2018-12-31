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За останні 23 роки
українці відчувають себе...

За останні 23 роки українці відчувають себе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:16

Нужно еще в феврале провести опрос, когда народ новые платежки получит: вся коммуналка поднялась, теперь 80% будут счастливы.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:34

  PSL написав:Нужно еще в феврале провести опрос, когда народ новые платежки получит: вся коммуналка поднялась, теперь 80% будут счастливы.

А ще в опитування додати питання: - Як ви спачуєте за комунальні послуги? З варіантами:
- Взагалі не плачу;
- Це мені комунальні підприємства платять;
- Отримав - заплатив;
- Отримав - самостійно перерахував - заплатив;
- Отримав - шматок заплатив - отримав - шматок заплатив - шматок заплатив - хух виплатив - отримав - отримав - шматок заплатив...

Аби знати хто більш щасливий.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:41

Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...

Благодать настала...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:56

  ygn написав:Очевидно, кто заказывает такие опросы. Но они уже не помогут этой команде остаться у власти. Такого геноцида не было с середины 90-х. Украина уже наполовину уничтожена.

мышебратьями :roll:
sav
 
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