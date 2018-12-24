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За останні 23 роки
українці відчувають себе...

За останні 23 роки українці відчувають себе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:16

Нужно еще в феврале провести опрос, когда народ новые платежки получит: вся коммуналка поднялась, теперь 80% будут счастливы.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:34

  PSL написав:Нужно еще в феврале провести опрос, когда народ новые платежки получит: вся коммуналка поднялась, теперь 80% будут счастливы.

А ще в опитування додати питання: - Як ви спачуєте за комунальні послуги? З варіантами:
- Взагалі не плачу;
- Це мені комунальні підприємства платять;
- Отримав - заплатив;
- Отримав - самостійно перерахував - заплатив;
- Отримав - шматок заплатив - отримав - шматок заплатив - шматок заплатив - хух виплатив - отримав - отримав - шматок заплатив...

Аби знати хто більш щасливий.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:41

Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...

Благодать настала...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:56

  ygn написав:Очевидно, кто заказывает такие опросы. Но они уже не помогут этой команде остаться у власти. Такого геноцида не было с середины 90-х. Украина уже наполовину уничтожена.

мышебратьями :roll:
sav
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:07

Я думаю перед выборами будут статьи о том что при президенте Порошенко люди уже начали жить как в ЕС Это есть предвыборная технология - окрасить суровый реальный мир в мифические краски всенародного благоденствия и счастья . Может человек с недалеким умом начитавшись данных статей и насмотревшись в телевизоре покращень сам начнет верить в то , что жизнь при этой власти просто сказка и перестанет замечать свои ноги стоящие в дерьме .
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:15

Об этом заявила социолог Ирина Бекешкина.


Лідія Гайдар
24 декабря 2018 г. в 02:28 ·
Відносно всіх оцих соціяльних опитувань та замірів.
Писала вже про це кілька разів, але варто повторити: за два чи три тижні до початку Майдану відомий український соціолог Ірина Бекешкіна розповідала про велике опитування, яке щойно було проведене в усіх регіонах України. З якого, в тому числі, соціологи зробили висновок, що НІЯКІ події в державі та навколо неї не викличуть масових народних протестів - навіть відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, - все обмежиться хіба що якимись місцевими виступами, не більше. Бекешкіна тоді окремо підкреслювала, що-де Україна наразі не готова до протестів в загальнонаціональному масштабі.
І це було об'єктивне дослідження, а не та замовлена локшина, яку соціологи намагаються зараз вішати нам на вуха.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6964385033
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:23

Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...

  yanyura написав:Лідія Гайдар
24 декабря 2018 г. в 02:28 ·
Відносно всіх оцих соціяльних опитувань та замірів.
Писала вже про це кілька разів, але варто повторити: за два чи три тижні до початку Майдану відомий український соціолог Ірина Бекешкіна розповідала про велике опитування, яке щойно було проведене в усіх регіонах України. З якого, в тому числі, соціологи зробили висновок, що НІЯКІ події в державі та навколо неї не викличуть масових народних протестів - навіть відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, - все обмежиться хіба що якимись місцевими виступами, не більше. Бекешкіна тоді окремо підкреслювала, що-де Україна наразі не готова до протестів в загальнонаціональному масштабі.
І це було об'єктивне дослідження, а не та замовлена локшина, яку соціологи намагаються зараз вішати нам на вуха.

Але, як завжди, щось пішло не так... Мабуть контингент опитуваних був не той.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:26

Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...

  jeugen написав:Але, як завжди, щось пішло не так... Мабуть контингент опитуваних був не той.

Так не було загальноукраїнських протестів, навіть на Майдані вже майже затухло, якби не ёлка...
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:30

  jeugen написав:
  yanyura написав:Лідія Гайдар
24 декабря 2018 г. в 02:28 ·
Відносно всіх оцих соціяльних опитувань та замірів.
Писала вже про це кілька разів, але варто повторити: за два чи три тижні до початку Майдану відомий український соціолог Ірина Бекешкіна розповідала про велике опитування, яке щойно було проведене в усіх регіонах України. З якого, в тому числі, соціологи зробили висновок, що НІЯКІ події в державі та навколо неї не викличуть масових народних протестів - навіть відмова Януковича від підписання асоціації з ЄС, - все обмежиться хіба що якимись місцевими виступами, не більше. Бекешкіна тоді окремо підкреслювала, що-де Україна наразі не готова до протестів в загальнонаціональному масштабі.
І це було об'єктивне дослідження, а не та замовлена локшина, яку соціологи намагаються зараз вішати нам на вуха.

Але, як завжди, щось пішло не так... Мабуть контингент опитуваних був не той.


Опрос Бекешкиной 2013 год:
77% полагают, что сделали правильный выбор, проголосовав за ту или иную партию, 9% признают, что ошиблись, и 14% затруднились с ответом. К тому же полностью и преимущественно позитивно оценивают деятельность партии, за которую голосовали на выборах, 73% опрошенных.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:39

Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...

  freeze написав:Опрос Бекешкиной 2013 год:
77% полагают, что сделали правильный выбор, проголосовав за ту или иную партию, 9% признают, что ошиблись, и 14% затруднились с ответом. К тому же полностью и преимущественно позитивно оценивают деятельность партии, за которую голосовали на выборах, 73% опрошенных.

Знайдіть передвиборчі рейтинги, які опублікувала її компанія, і зрівняйте з результатами виборів. Інакше ні про що.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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