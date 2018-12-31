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За останні 23 роки українці відчувають себе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:58
makishin60
Это есть предвыборная технология - окрасить суровый реальный мир в мифические краски всенародного благоденствия и счастья
Технологии способны на многое... Но как убедить голодного, что он сытый?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
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Molchyn
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:04
это что стеб? "лучше" чем сейчас еще никогда не было...
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wotsergeyd
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:20
wotsergeyd написав:
это что стеб? "лучше" чем сейчас еще никогда не было...
Взагалі-то стаття про те, що в 2018-му краще ніж в 2017-му. І це вперше за 13 років, що в наступному році краще ніж в попередньому.
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jeugen
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:36
просто вырезка из "этого": Не имели возможности питаться в соответствии со своими вкусами 52% украинцев, а в 2018 году количество таких людей сократилось до 43%.
т.е. почти половина населения не может купить поесть то что хочет. если лепите туфту хоть мозг включайте что пишите и чем гордитесь.
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azon
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:47
Очевидно, опрос проводился среди граждан Украины в Канаде, США, Австралии, Германии, Франции, ..., Италии. Или-же под куполом ВР.
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rjkz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:51
Через три месяца эти счастливые будут считать себя еще и богатыми.
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p_a_l
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:52
azon написав:
просто вырезка из "этого": Не имели возможности питаться в соответствии со своими вкусами 52% украинцев, а в 2018 году количество таких людей сократилось до 43%.
т.е. почти половина населения не может купить поесть то что хочет. если лепите туфту хоть мозг включайте что пишите и чем гордитесь.
Им мало довести до такого состояния, им еще поиздеваться хочется.
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p_a_l
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:53
Rainbow написав:
Иногда лучше промолчать, чем такое писать.
Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать.
Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?!
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SMOKE
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:59
SMOKE написав: Rainbow написав:
Иногда лучше промолчать, чем такое писать.
Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать.
Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?!
Попробуйте выйти из здания ВР.
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rjkz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 18:07
rjkz написав: SMOKE написав: Rainbow написав:
Иногда лучше промолчать, чем такое писать.
Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать.
Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?!
Попробуйте выйти из здания ВР.
Хорошая шутка)) Большинство описанных мной людей занимают рядовые должности в компаниях или начальники отделов. Но на жизнь хватает и остается еще на планы на будущее. Просто не ноют, а работают и радуются жизни. И даже в мыслях не имеют никуда валить.))
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SMOKE
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