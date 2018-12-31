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За останні 23 роки
українці відчувають себе...

За останні 23 роки українці відчувають себе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:12

  SMOKE написав:
  rjkz написав:
  SMOKE написав:Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?!


Попробуйте выйти из здания ВР. :mrgreen:

Хорошая шутка)) Большинство описанных мной людей занимают рядовые должности в компаниях или начальники отделов. Но на жизнь хватает и остается еще на планы на будущее. Просто не ноют, а работают и радуются жизни. И даже в мыслях не имеют никуда валить.))


Где? В Кропивницком, Херсоне, Тернополе, Ивано-Франковске,..., Белой Церкви?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:44

  SMOKE написав:
  Rainbow написав:Иногда лучше промолчать, чем такое писать.
Мое мнение, что многие сейчас вообще не знают, оставаться в этой стране или уезжать.

Полнейшая чушь. Вполне себе многие счастливы здесь. Смотрю вокруг -вижу огромное количество самодостаточных и счастливых людей, которые растят детей и радуются жизни, строят планы и т.д. И никуда валить не собираются - и здесь все очень даже неплохо. Да и перспективы у страны совсем неплохие -чего ехать куда-то ?!

Глава Совета Национального банка с вами не согласен:
Богдан Данилишин
7 августа 2018 г. ·
Щодо питань трудової міграції
...
Національний банк вже двічі цього року привертає увагу суспільства до наслідків трудової міграції для нашої країни. Так, в Інфляційному звіті НБУ за січень 2018 року зазначалося, що частка мігрантів у населенні віком 15-70 років становить 8%. Якщо вірити цим оцінкам, то справді масштаби трудової міграції в Україні державі набули загрозливо високих розмірів для майбутнього економічного процвітання країни. Що, до речі, і підкреслено в Інфляційному звіті за липень цього року.

Нова хвиля трудової міграції з України зумовлена багатьма факторами, найважливішими з яких є військова агресія, глибока і тривала економічна криза, безробіття. Природно, що українці шукають перспективи вищих заробітків та кращих систем соціального забезпечення.

Достатньо нагадати, що рівень безробіття серед економічно активного населення в 1 кварталі цього року склав 9,7% (методологія МОП), а серед населення працездатного віку - 10%. І хоча ці показники дещо краще, ніж за аналогічний період минулого року, все ж вони свідчать про те, що ситуація на вітчизняному ринку праці лишається напруженою. Отже, нинішня хвиля трудової міграції українців по суті є певним запобіжним клапаном в умовах низьких можливостей працевлаштування на достойні робочі місця на батьківщині.
...
Однак, довгострокові наслідки виявляються набагато менш позитивними: по факту держава отримує менше населення працездатного віку, втрачає освічену молодь та кваліфікованих спеціалістів, відчутно зростає тиск на державні фінанси. Сильна зовнішня міграція, у тому числі висококваліфікованих працівників, разом із старінням населення, є значним викликом для держав з огляду на потребу підтримки конкурентоспроможної економіки. Приміром, «витік мізків», зокрема, означає: втрату державних ресурсів, вкладених в їх освіту; звуження промисловості; погіршення ділового середовища.
...

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2184378189

И не только он.
24.07.2017
Как показывают результаты соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в июне 2017 года*, треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ

http://rb.com.ua/blog/migracionnye-nast ... un-2017-g/
За 6 лет до этого исследования они писали:
15.09.2011
Миграционные настроения украинцев
Относительно желания уехать на ПМЖ за границу мнения респондентов разделились на две части:
- 51% украинцев утверждает, что не желает переезжать жить и работать в другую страну, а еще 8% — готовы при этом агитировать иностранцев переезжать жить в Украину.
- Остальная часть респондентов хотели бы переехать жить за пределы Украины, но, при этом либо не имеют такой возможности (16%), либо хотят жить и работать в Украине и другой стране параллельно (10%), 8% опрошенных считают, что смогут жить в другой стране гораздо лучше.

http://rb.com.ua/blog/migracionnye-nast ... ukraincev/
65% респондентів вказали, що хотіли б виїхати з країни, з них – третина респондентів не мають можливості виїхати, 8% хотіли б виїхати тимчасово, поки ситуація не стабілізується, а 20% хотіли б виїхати закордон на постійне місце проживання.

(Компанія ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (TNS в Україні) – це представник світового лідера в галузі маркетингових досліджень – компанії TNS.)
https://tns-ua.com/news/vse-bilshe-ukra ... i-zakordon
"За офіційними даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - сказав А.Рева під час підсумкової прес-конференції за результатами роботи в 2018 році в суботу в Києві.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/555158.html
Маршалок (спікер) Сейму Польщі Марек Кухцінський вважає, що наразі в Польщі працює до 2 мільйонів українців.

Про це він заявив під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"За різними оцінками, в Польщі працюють 1,3-1,5 млн українців. Певний, що ця цифра вже більше – до 2 млн. Тільки віз минулого року було видано 3 млн",- заявив він.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7078715/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:52

Каждый зарабатывает как может, и социологи не исключение ;) Ну должны же он у кого то, где то "харчеваться" :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:52

yanyura, это им всем не выдали методичку, что в Украине все счастливы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:11

  rjkz написав:yanyura, это им всем не выдали методичку, что в Украине все счастливы.


расскажите, что заставляет лично вас страдать. очень интересно. или вам хорошо, но страдают другие?
Востаннє редагувалось trololo в Чет 03 січ, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:12

  rjkz написав:
  SMOKE написав:Хорошая шутка)) Большинство описанных мной людей занимают рядовые должности в компаниях или начальники отделов. Но на жизнь хватает и остается еще на планы на будущее. Просто не ноют, а работают и радуются жизни. И даже в мыслях не имеют никуда валить.))


Где? В Кропивницком, Херсоне, Тернополе, Ивано-Франковске,..., Белой Церкви?

В первых трёх нет знакомых. А в Франеке и Белой Церкви все в порядке у вполне себе пересичных знакомых
SMOKE
 
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