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Итоги: Прогнозы 03.01.19

Итоги: Прогнозы 03.01.19
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:23

Итоги: Прогнозы 03.01.19

Великобритания: декабрь, Индекс производственной активности 54,2.

Индекс деловой активности в промышленном секторе вырос до 6-ти месячного максимума. Данные за ноябрь были пересмотрены до 53,6 с 53,1.

Новые промышленные заказы оказались на максимальном уровне с февраля.

Но фунт сдержано отреагировал на эту новость, так как на первый план вышла тема Brexit. Мэй найдет способ провести проект соглашения по Brexit через парламент, обсуждение документа намечено на 9 января, а само голосование должно пройти 21 января.

Как сообщает Британская торгово-промышленная палата (BCC), рост услуг в Великобритании достиг своего самого низкого уровня за последние два года в течение последнего квартала 2018 года.

«Многие ритейлеры сообщали о трудностях в преддверии Рождества, но данные четверга - по результатам крупнейшего британского экономического опроса частного сектора - указывают на более широкое замедление среди предприятий, которые полагаются на потребительские расходы. Производители также сообщили о более слабом росте продаж, и заказы замедлились по всем направлениям в ожидании запланированного выхода Великобритании из Европейского союза 29 марта».

«Экономика Великобритании находится в стазисе», - сказал генеральный директор BCC Адам Маршалл. - «Имея небольшую ясность в отношении условий торговли, с которыми они столкнутся всего через два месяца, компании по понятным причинам сдерживают расходы и принимают важные решения относительно своего будущего».

Сюжет торгов безналичным долларом предопределили изобилие валюты и нехватка гривни. На последнее указало падение объема остатков в нацвалюты на транзитных и коррсчетах НБУ.

Первое стало следствием двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа.

Очередная порция СКВ из-за рубежа появилась на счетах экспортеров еще в пятницу, 28-го, однако ее можно было, согласно регламенту, реализовать на следующих торгах межбанка, которые, как известно, состоялись лишь 03-го.
Вторая порция внешнеторговой выручки упала на счета наших экспортеров 02-го, а на следующий день вместе с первой порцией СКВ сменила тренд в безналичной паре доллар-гривня на межбанке с «бычьего» на «медвежий».

Думается, на пятничной сессии нынешняя, довольно заметная коррекция курса безналичного «американца» сменится более сдержанным откатом или даже возможных вхождением доллара в боковой тренд. Источником таких перемен могут стать покупки СКВ нерезидентами, у которых 04-го должен стартовать сезон репатриации дивидендов.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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