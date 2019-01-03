Итоги: Прогнозы 03.01.19

Додано: Чет 03 січ, 2019 13:23

Великобритания: декабрь, Индекс производственной активности 54,2.Индекс деловой активности в промышленном секторе вырос до 6-ти месячного максимума. Данные за ноябрь были пересмотрены до 53,6 с 53,1.Новые промышленные заказы оказались на максимальном уровне с февраля.Но фунт сдержано отреагировал на эту новость, так как на первый план вышла тема Brexit. Мэй найдет способ провести проект соглашения по Brexit через парламент, обсуждение документа намечено на 9 января, а само голосование должно пройти 21 января.Как сообщает Британская торгово-промышленная палата (BCC), рост услуг в Великобритании достиг своего самого низкого уровня за последние два года в течение последнего квартала 2018 года.«Многие ритейлеры сообщали о трудностях в преддверии Рождества, но данные четверга - по результатам крупнейшего британского экономического опроса частного сектора - указывают на более широкое замедление среди предприятий, которые полагаются на потребительские расходы. Производители также сообщили о более слабом росте продаж, и заказы замедлились по всем направлениям в ожидании запланированного выхода Великобритании из Европейского союза 29 марта».«Экономика Великобритании находится в стазисе», - сказал генеральный директор BCC Адам Маршалл. - «Имея небольшую ясность в отношении условий торговли, с которыми они столкнутся всего через два месяца, компании по понятным причинам сдерживают расходы и принимают важные решения относительно своего будущего».Сюжет торгов безналичным долларом предопределили изобилие валюты и нехватка гривни. На последнее указало падение объема остатков в нацвалюты на транзитных и коррсчетах НБУ.Первое стало следствием двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа.Очередная порция СКВ из-за рубежа появилась на счетах экспортеров еще в пятницу, 28-го, однако ее можно было, согласно регламенту, реализовать на следующих торгах межбанка, которые, как известно, состоялись лишь 03-го.Вторая порция внешнеторговой выручки упала на счета наших экспортеров 02-го, а на следующий день вместе с первой порцией СКВ сменила тренд в безналичной паре доллар-гривня на межбанке с «бычьего» на «медвежий».Думается, на пятничной сессии нынешняя, довольно заметная коррекция курса безналичного «американца» сменится более сдержанным откатом или даже возможных вхождением доллара в боковой тренд. Источником таких перемен могут стать покупки СКВ нерезидентами, у которых 04-го должен стартовать сезон репатриации дивидендов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv