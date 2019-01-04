Итоги: Мировой фондовый рынок 04.01.19

Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:30

Фондовый рынок США в четверг снизился после снижения индекса активности в промышленности США и предупреждения Apple о снижении выручки, что оживило опасения в отношении замедления мировой экономики.Данные от Apple привели к давлению на сектор технологических компаний, основные фондовые индексы США снизились более чем на 2%, при этом Nasdaq снизился на 3%. Индекс акций технологических компаний S&P снизился на 5,1% - это наиболее сильное снижение за один день с августа 2011 г.В среду CEO Apple Тим Кук написал в письме инвесторам, что компания не ожидала степени экономического замедления в Китае, которое было усилено напряженностью во внешней торговле между США и Китаем. Акции Apple снизились на 10%.Индекс деловой активности в промышленности от ISM в декабре показал наиболее сильное месячное снижение с октября 2008 г., когда происходил финансовый кризис. Значение индекса ISM по-прежнему на территории расширения, однако оно находится на наиболее низком уровне за два года. Снижение индекса ожидалось, но оно было сильнее ожидавшегося. Таким образом, экономический рост в США может уже сейчас испытывать препятствия со стороны внешней торговли.Основные автопроизводители США показали слабые продажи в декабре - Ford Motor и General Motors сообщили о снижении продаж на 8,8% и 2,7% соответственно.Из 11 основных секторов S&P 500 снизились все, кроме «защитных» - недвижимости, энергетики и коммунального хозяйства.Промышленные компании, акции которых чувствительны к внешней торговле, оказали давление на DOW.Акции коммерческих авиаперевозчиков США снизились после того, как в Delta Air Lines снизили прогноз выручки за IV квартал. Индекс S&P 1500 Airlines снизился на 5,9%.Доходность двухлетних казначейских облигаций снизилась ниже эффективной процентной ставки по федеральным фондам, это произошло впервые с 2008 г. - при этом движении, как многие предполагают, центральный банк не может продолжать ужесточение денежной политики. Перспектива более высоких процентных ставок рассматривалась так препятствие для фондового рынка в последние месяцы.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,39 к 1, на Nasdaq 2,28 к 1.Объем торговли на биржах США был 8,11 млрд. акций, по сравнению с 9,16 млрд. за последние 20 торговых дней.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1818) превысило количество закрывшихся в плюсе (1243), а котировки 79 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1869 компаний подешевели, 785 выросли, a 61 остались на уровне предыдущего закрытия.Котировки акций Apple Inc упали до 52-недельного минимума, упав на 9,96%, $15,73, и завершили торги на отметке $142,19.Котировки акций Phunware Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 87,07%, $12,42., и завершили торги на отметке $26,68.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 9,60% до отметки 25.45.Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,93%, или $12,00, достигнув отметки $1296,10 за унцию.Что касается других товаров, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 1,29%, или $0,60, до $47,14 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 1,84%, или $1,01, до отметки $55,92 за баррель.Меж тем на рынке Forex пара евро-доллар выросла на 0,51% до $1,1400, а котировки пары доллар-иена упали на 1,28%, достигнув отметки 107,47.Фьючерс на индекс доллара USDX опустился на 0,65% до 95,797 пункта.Европейский фондовый рынок в четверг снизился.Европейский фондовый рынок снизился на фоне негативной реакции рынков на снижении прогноза Apple по продажам. В результате, технологический сектор возглавил снижение.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,98% после снижения на 0,1% в среду.Apple снизила прогноз выручки до $84 млрд. в квартале, что на около 9% ниже оценки аналитиков по опросу FactSet.В письме акционерам CEO Apple Тим Кук связал прогнозируемое снижение выручки с замедлением экономики Китая и недавним введением тарифов на китайский импорт объемом $200 млрд.Акции в среду после закрытия снизились на 7,6%.Азиатские фондовые рынки преимущественно снизились в четверг.Акции технологических компаний снизились сильнее рынка в целом.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева упал на 1,38%, до 68,86 RUB/USD, курс евро - на 1,92%, до 78,45 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,15% - до $54,74 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,24%, «Газпрома» — на 1,37%, «АЛРОСы» — на 1,39%, Московской биржи — на 3,58%. Акции «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,24%.Российский рынок акций начал первые торги наступившего 2019 года достаточно уверенным ростом индексов, рубль также укрепляется на фоне наметившегося роста цен на нефть. Среди лидеров роста на Мосбирже можно отметить акции «Интер РАО» (+1,95%), «Газпрома» (+1,9%) и Сбербанка (+1,12%). В лидерах снижения находятся акции «Полюса» (-1,98%), «Яндекса» (-2,36%) и «Новатэка» (-1,29%). При этом рост российского рынка наблюдается вопреки негативным настроениям на мировых торговых площадках.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: