Але ж прикольно вийшло.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 13:35
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:43
Да, неплохие арт-перформансы были.
Печально, что главные кукловоды остались за кадром, и уж тем более не попали в баки.
Но народу зрелище понравилось, многие даже поверили в реальность происходящего
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:49
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Порошенко вроде обещал отменить неприкосновенность, пять лет у власти, правящая коалиция, у вас нет претензий по этому поводу к данному кандидату?
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:55
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
От не люблю писати нічого зараз - але просто так напишу - типу замітки но полях ...
За всі 22 сторінки - практично ніякого позитиву . Це показник чого ? Що все так погано ? Тоді де купи голодуючих , де бездомні жебраки в лахмітті ? Альтернативи ніякої ніхто навіть не пропонує - всі погані , івсе ... Абстрактно - ось якісь нові прийдуть , і тоді ... Які нові ? Куди прийдуть ? Хто їх знає і чого це раптом вибере ?
Війна - так вона буде поки РФ не розвалиться - навіть як Путін здохне - нічого не зміниться . Як альтернатива - вступаємо в новий Російський же Союз республік ...
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:15
Ха! Мы с другом, студентами, еще более 45 лет назад летали пить пиво из Минска в Киев. Конечно, это не в Вену, и не кофе, но...
А было так. Году в 71-м или 72-м идем с ним по Минску, он говорит, пошли пиво попьем. Я отвечаю, а давай полетим в Киев, попробуем киевского. Отвечает, давай. Позвонили товарищу, он привез наши паспорта в аэропорт, взяли билеты на самолет (5,50 руб. по студенческому - была тогда скидка 50% с 1 октября до 1 апреля), прилетели в Киев, попили пиво, переночевали на ж/д вокзале, утром улетели назад в Минск. Все обошлось в 10 руб. на человека (9 - билеты, 1 - пиво, закуска). Так потом до нашего выпуска нас на факультете знали как "Это те, что летали в Киев пиво пить". Кстати киевское пиво было паршивое, местное ("Лидское" - есть такой город в Беларуси, Лида) было намного лучше.
Так что было бы желание, а возможности найдутся. 10 рублей тогда тоже были немаленькой суммой.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:43
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Доречі - на День Незалежності був в Мінську і пробував лідське. То ситуація з пивом не змінилася. В порівнянні з Оболонь - Лідське краще.
А що до подорожі до Відня та назад - невже зараз важко знайти 40євро?
А що до Одеси - то по отримуваному "сервісу" в "курортному" місті видно, що 85% населення не виїжджало з області. В Запоріжській обл., мабуть, ситуація така ж.
Всією душею сподіваюсь, що РФ реальний виновник цього. Але, все дуже схоже на домовленість між нашими урядами, аби мати під боком хорошу відмазку, а не як в анекдоті - "миші з*їли".
Чому жебраки мають ходити в лохмітті? Дивлюся на наших бомжів, які по смітникам лазять - у деяких кросівки вартісттю в 200-300 долл, особисто бачив і чув як працює їхній ринок, якщо хтось знайшов щось цікаве - виставляє групі на аукціон, або продає сусідній групі за реальні гроші, якщо має виходи. а жебраки в лахмітті - це гриф, який нав*язали фільмами. Зараз такого вже ніде немає, як мінімум в Європі та США. А рівнятися на інших - немає сенсу.
І чому у нас все погано? Просто, за останні років 20 Українці звикли до всього відноситись скептично і з недовірою. Адже кожен, можливо майже кожен, популістський лозунг тільки приводив до зубожіння населення, або збільшення корупції. І, непомітно, більшість звикла серед розмазаного брєда ловити контекст. А особливо розвинені - ще й принципи його роботи, а не додумувати несказане. Не просто ж так його не сказали.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:44
Re: были бы
Или большое желание или большие возможности.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:45
Перший раз про це чую, але в 14-му я не дуже цікавився Порошенком. Мабуть, тому, що він публічно відмовлявся йти в президенти. Тоді мені більше Ярош імпонував. За нього і голосував.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:55
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
А вот и реальный результат его работы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44263 ... y-pitaniya
Если будете утверждать, что экономика не входит (по Конституции) в его сферу деятельности, не стоит забывать, кто вносит кандидата на пост премьер-министра и чье большинство в ВР, которая его назначает.
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