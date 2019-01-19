Що турбує українців найбільше (опитування)

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Если будете утверждать, что экономика не входит (по Конституции) в его сферу деятельности, не стоит забывать, кто вносит кандидата на пост премьер-министра и чье большинство в ВР, которая его назначает.
Вже не раз коментував подібні викиди інформації. Це повний брєд. Якщо виконувати порівняння - то його треба виконувати в порівнюваних площинах і одиницях. А саме: - порівнювати кінець з кінцем, наприклад грудень 2013 з груднем 2018; - порівняння необхідно виконувати однакових одиницях, наприклад в долл. Притримуючись цього підходу отримаємо: - вартість курятини 2013 - 2,9 долл/кг; 2018 - 2,15 долл/кг; - вартість свинини 2013 - 6,3 долл/кг; 2018 - 3,6 долл/кг; - і так далі; - середня з/п 2013 - 438 долл; 2018 - 340 долл; - мінімальна з/п 123 долл; 2018 135 долл.
Невже так важко робити все об*єктивно? А не виділяти елементи, якими не думаючи граються політики.
jeugen написав:Вже не раз коментував подібні викиди інформації. Це повний брєд. Якщо виконувати порівняння - то його треба виконувати в порівнюваних площинах і одиницях. А саме: - порівнювати кінець з кінцем, наприклад грудень 2013 з груднем 2018; - порівняння необхідно виконувати однакових одиницях, наприклад в долл. Притримуючись цього підходу отримаємо: - вартість курятини 2013 - 2,9 долл/кг; 2018 - 2,15 долл/кг; - вартість свинини 2013 - 6,3 долл/кг; 2018 - 3,6 долл/кг; - і так далі; - середня з/п 2013 - 438 долл; 2018 - 340 долл; - мінімальна з/п 123 долл; 2018 135 долл.
Невже так важко робити все об*єктивно? А не виділяти елементи, якими не думаючи граються політики.
Если будете утверждать, что экономика не входит (по Конституции) в его сферу деятельности, не стоит забывать, кто вносит кандидата на пост премьер-министра и чье большинство в ВР, которая его назначает.
Вже не раз коментував подібні викиди інформації. Це повний брєд. Якщо виконувати порівняння - то його треба виконувати в порівнюваних площинах і одиницях. А саме: - порівнювати кінець з кінцем, наприклад грудень 2013 з груднем 2018; - порівняння необхідно виконувати однакових одиницях, наприклад в долл. Притримуючись цього підходу отримаємо: - вартість курятини 2013 - 2,9 долл/кг; 2018 - 2,15 долл/кг; - вартість свинини 2013 - 6,3 долл/кг; 2018 - 3,6 долл/кг; - і так далі; - середня з/п 2013 - 438 долл; 2018 - 340 долл; - мінімальна з/п 123 долл; 2018 135 долл.
Невже так важко робити все об*єктивно? А не виділяти елементи, якими не думаючи граються політики.
Думать - это так сложно. Написано на strana.ua или откуда там этот перепост: "рост от 58% до 542%" - готовая информация. Осталось ее только пересказать под лозунгом: "Все пропало! Шоколадный барыга виноват!" После этого на сердце приятно и легко и в голове легкий звон. А вы предлагаете проверять, анализировать, считать... От такого начинает болеть голова. Нет приятного легкого звона.