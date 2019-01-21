|
|
|
Що турбує українців найбільше (опитування)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:47
freeze написав: jeugen написав:
Взагалі-то вони збираються 2 рази на рік.
Не понял кто они?
Последний Всеправославный собор состоялся в 2016 году, и то если не ошибаюсь 4 патриархата его проигнорировали.
jeugen написав:
Вселенський Патріарх обов*язав
Вселенский патриарх не может обязать ни один православный патриархат из 14. Он может высказать своё мнение относительно какого-то события и попросить поддержать его мнение.
Якось я не дуже розібрався. Дійсно - вселенський патріарх "висловив надію". А 2 рази на рік збирається Синод ГПЦ.
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 378
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:49
freeze написав: jeugen написав:
І як будуть проходити збори?
Не до конца понял вопрос.
Як би найближчим часом збирався б Вселенський Собор - як би патріархи, які не визнали УПЦ зустрічалися з представником УПЦ?
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 378
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:10
jeugen написав: freeze написав: jeugen написав:
І як будуть проходити збори?
Не до конца понял вопрос.
Як би найближчим часом збирався б Вселенський Собор - як би патріархи, які не визнали УПЦ зустрічалися з представником УПЦ?
Вряд ли сейчас будут собирать Вселенский собор, половина приедут, половина не приедут, как бы это совсем не нужно сейчас, православие сейчас и так явно проигрывает католицизму, хотя бы должен быть какой-то консенсус для таких соборов.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9384
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2744 раз.
- Подякували: 3809 раз.
-
- Профіль
-
15
1
2
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:45
shapo написав: Sommer написав:
По ссылке же написано, кто рвался:
Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила.
Ну зачем так примитивно перевирать?Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Еще раз, по ссылке (твоей же ссылке, кстати), написано, что разговор состоялся по инициативе Феофила
.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3337
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:55
freeze написав:
Все 14 православных церквей полностью независимы, в отличие от католиков, например, с Папой Римским.
Нет. Константинопольский патриарх - первый по чести.
freeze написав:
Последний Всеправославный собор состоялся в 2016 году, и то если не ошибаюсь 4 патриархата его проигнорировали.
И это, кстати, прекрасный пример, как рашка довыделывалась. Вначале они долго прессовали Константинополь (не хотим в Турции! никакой автокефалии Украине!), а потом когда стало понятно, что хотелки не выполнятся, решили зафейлить первый за много веков
собор, причем по иронии судьбы, посвященный укреплению единства православия. Но сербы их кинули, поэтому получилось уговорить только болгар, грузины и сирийцы/американцы изначально не собирались из-за несогласия с оглашенными документами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3337
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:06
Sommer написав:
Нет. Константинопольский патриарх - первый по чести.
Что такое первый по чести ?
Командовать другими не может, указывать другим не может.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9384
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2744 раз.
- Подякували: 3809 раз.
-
- Профіль
-
15
1
2
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:19
freeze написав: Sommer написав:
Нет. Константинопольский патриарх - первый по чести.
Что такое первый по чести ?
Википедия: [url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Патриарх_Константинопольский[/url]
Начиная с 1920-х годов, при Мелетии II утвердилась концепция, согласно которой Вселенскому патриарху принадлежат определённые прерогативы в отношении полноты Церкви, в частности, исключительная юрисдикция над всею православной диаспорой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3337
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:33
Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:
Нет. Константинопольский патриарх - первый по чести.
Что такое первый по чести ?
Википедия: [url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Патриарх_Константинопольский[/url]
Начиная с 1920-х годов, при Мелетии II утвердилась концепция, согласно которой Вселенскому патриарху принадлежат определённые прерогативы в отношении полноты Церкви, в частности, исключительная юрисдикция над всею православной диаспорой.
Это просто слова в Википедии, что такое утвердилась концепция? Кем утвердилась?
Па факту Константинопольских патриарх не может вмешиваться в финансовые дела ни одной из патриархий, не может назначать-снимать епископат и даже указывать желательные кандидатуры, не может указывать особенности богослужения и особенности почитания другими патриархатами их святых.
У меня возникает вопрос, а что тогда остается под словами исключительная юрисдикция из Википедии?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9384
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2744 раз.
- Подякували: 3809 раз.
-
- Профіль
-
15
1
2
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:36
21-й век... израильские фармацевты вчера заявили о революции в терапии рака, американский бизнесмен запускает в космос 20 ракет в год, а китайский биолог "создает" CRISPR-детей.
А в это время в Украине точатся словесные (еще хорошо, что только словесные) бои о светских и духовных полномочиях иерарха, живущего в Турции.
Ну и где здесь "геть від Москви", когда интерес общества к церкви искусственно поднят до уровня, на порядок превосходящего таковой в гундяевской россии??? И кого благодарить за это???
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 1082
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
2
3
2
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:21
Зрадойопское радио уже слегонца достало. Радио, мы не виноваты, что большАя масса людей у нас в стране находится на уровне развития "ниже плинтуса", ходит в церкви и внемлет всему, что там им вливают в уши. Игнорировать это - означает проиграть противнику, который как раз и славится тем, что отлично умеет организовывать далпайопов на разного рода деструктив и мы очень хорошо это видим в Дыре. РПЦ МП - мощнейший инструмент в руках врага. Обезвредить его - наша задача.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27737
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 714 раз.
- Подякували: 3080 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|