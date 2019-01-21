Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Чет 31 січ, 2019 17:55

freeze написав: Все 14 православных церквей полностью независимы, в отличие от католиков, например, с Папой Римским.

Все 14 православных церквей полностью независимы, в отличие от католиков, например, с Папой Римским.



Нет. Константинопольский патриарх - первый по чести.



freeze написав: Последний Всеправославный собор состоялся в 2016 году, и то если не ошибаюсь 4 патриархата его проигнорировали.

Последний Всеправославный собор состоялся в 2016 году, и то если не ошибаюсь 4 патриархата его проигнорировали.



И это, кстати, прекрасный пример, как рашка довыделывалась. Вначале они долго прессовали Константинополь (не хотим в Турции! никакой автокефалии Украине!), а потом когда стало понятно, что хотелки не выполнятся, решили зафейлить первый за много веков собор, причем по иронии судьбы, посвященный укреплению единства православия. Но сербы их кинули, поэтому получилось уговорить только болгар, грузины и сирийцы/американцы изначально не собирались из-за несогласия с оглашенными документами. Нет. Константинопольский патриарх - первый по чести.И это, кстати, прекрасный пример, как рашка довыделывалась. Вначале они долго прессовали Константинополь (не хотим в Турции! никакой автокефалии Украине!), а потом когда стало понятно, что хотелки не выполнятся, решили зафейлить первыйсобор, причем по иронии судьбы, посвященный укреплению единства православия. Но сербы их кинули, поэтому получилось уговорить только болгар, грузины и сирийцы/американцы изначально не собирались из-за несогласия с оглашенными документами.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...