Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Чет 31 січ, 2019 19:45

airmax78 написав: Зрадойопское радио уже слегонца достало. Радио, мы не виноваты, что большАя масса людей у нас в стране находится на уровне развития "ниже плинтуса", ходит в церкви и внемлет всему, что там им вливают в уши. Игнорировать это - означает проиграть противнику, который как раз и славится тем, что отлично умеет организовывать далпайопов на разного рода деструктив и мы очень хорошо это видим в Дыре. РПЦ МП - мощнейший инструмент в руках врага. Обезвредить его - наша задача. Зрадойопское радио уже слегонца достало. Радио, мы не виноваты, что большАя масса людей у нас в стране находится на уровне развития "ниже плинтуса", ходит в церкви и внемлет всему, что там им вливают в уши. Игнорировать это - означает проиграть противнику, который как раз и славится тем, что отлично умеет организовывать далпайопов на разного рода деструктив и мы очень хорошо это видим в Дыре. РПЦ МП - мощнейший инструмент в руках врага. Обезвредить его - наша задача.

Давай ты, плинтусом тоже не сильно вышедший, раз позволяешь себе оскорбления, прежде, чем делать поспешные выводы, внимательно почитаешь, ладно?!Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.Это все и позволяет им существовать и паразитировать. Но сделать это в отношении одной церкви нельзя - льготы придется забрать у всех. А это сделает электорат умнее - то, чего власть боится еще больше, чем влияния РПЦ!Вот тебе и ответ, невежа