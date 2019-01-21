Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:45

  airmax78 написав:Зрадойопское радио уже слегонца достало. Радио, мы не виноваты, что большАя масса людей у нас в стране находится на уровне развития "ниже плинтуса", ходит в церкви и внемлет всему, что там им вливают в уши. Игнорировать это - означает проиграть противнику, который как раз и славится тем, что отлично умеет организовывать далпайопов на разного рода деструктив и мы очень хорошо это видим в Дыре. РПЦ МП - мощнейший инструмент в руках врага. Обезвредить его - наша задача.


Давай ты, плинтусом тоже не сильно вышедший, раз позволяешь себе оскорбления, прежде, чем делать поспешные выводы, внимательно почитаешь, ладно?!

Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.

Это все и позволяет им существовать и паразитировать. Но сделать это в отношении одной церкви нельзя - льготы придется забрать у всех. А это сделает электорат умнее - то, чего власть боится еще больше, чем влияния РПЦ!

Вот тебе и ответ, невежа
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 31 січ, 2019 19:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:47

  Sommer написав:Еще раз, по ссылке (твоей же ссылке, кстати), написано, что разговор состоялся по инициативе Феофила.


Моя ссылка была на украинский источник который хотел это унижение преподнести поприличнее.
Клятые москали об этом написали много, но приводить не буду.
Вот тебе израильский источник - http://9tv.co.il/news/2019/01/21/266371.html
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:48

  zРадио написав:Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.


А украинским попам это все нужно оставить?
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:50

  shapo написав:
  zРадио написав:Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.


А украинским попам это все нужно оставить?


Дописал - прочитайте выше
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:54

  shapo написав:
  zРадио написав:Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.


А украинским попам это все нужно оставить?


Льготы надо забрать у всех, а то какую-то государственную церковь придумали в 21-ом веке. С ума сошли, староверцы сотни лет в скитах молятся и в рубищах ходят, а нынешние служители не бедствуют. Ради предвыборного пиара в средневековье входят какое-то.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:02

  zРадио написав:21-й век... израильские фармацевты вчера заявили о революции в терапии рака, американский бизнесмен запускает в космос 20 ракет в год, а китайский биолог "создает" CRISPR-детей.

А в это время в Украине точатся словесные (еще хорошо, что только словесные) бои о светских и духовных полномочиях иерарха, живущего в Турции.

Ну и где здесь "геть від Москви", когда интерес общества к церкви искусственно поднят до уровня, на порядок превосходящего таковой в гундяевской россии??? И кого благодарить за это???


Хз до якого рівня піднятий. Є пара знайомих, яких батьки хотіли перехрещувати, оскільки московські попи скащали що вони похрестили дітей не в канонічній церкві - в київському патріархаті.
Прикинь, що їм вбивають в голову.
Тому можна й сміятися, але проблема дуже актуальна. Вплив московських попів на людей 40+ величезний.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:04

  Первый написав:
  zРадио написав:21-й век... израильские фармацевты вчера заявили о революции в терапии рака, американский бизнесмен запускает в космос 20 ракет в год, а китайский биолог "создает" CRISPR-детей.

А в это время в Украине точатся словесные (еще хорошо, что только словесные) бои о светских и духовных полномочиях иерарха, живущего в Турции.

Ну и где здесь "геть від Москви", когда интерес общества к церкви искусственно поднят до уровня, на порядок превосходящего таковой в гундяевской россии??? И кого благодарить за это???


Хз до якого рівня піднятий. Є пара знайомих, яких батьки хотіли перехрещувати, оскільки московські попи скащали що вони похрестили дітей не в канонічній церкві - в київському патріархаті.
Прикинь, що їм вбивають в голову.
Тому можна й сміятися, але проблема дуже актуальна. Вплив московських попів на людей 40+ величезний.


Согласен, но проблема то в том, что никто их не хочет освобождать от влияния - просто хотят сами окормлять
zРадио
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