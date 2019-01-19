Що турбує українців найбільше (опитування)

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airmax78 написав:Зрадойопское радио уже слегонца достало. Радио, мы не виноваты, что большАя масса людей у нас в стране находится на уровне развития "ниже плинтуса", ходит в церкви и внемлет всему, что там им вливают в уши. Игнорировать это - означает проиграть противнику, который как раз и славится тем, что отлично умеет организовывать далпайопов на разного рода деструктив и мы очень хорошо это видим в Дыре. РПЦ МП - мощнейший инструмент в руках врага. Обезвредить его - наша задача.
Давай ты, плинтусом тоже не сильно вышедший, раз позволяешь себе оскорбления, прежде, чем делать поспешные выводы, внимательно почитаешь, ладно?!
Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.
Это все и позволяет им существовать и паразитировать. Но сделать это в отношении одной церкви нельзя - льготы придется забрать у всех. А это сделает электорат умнее - то, чего власть боится еще больше, чем влияния РПЦ!
Вот тебе и ответ, невежа
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 31 січ, 2019 19:49, всього редагувалось 2 разів.
Sommer написав:Еще раз, по ссылке (твоей же ссылке, кстати), написано, что разговор состоялся по инициативе Феофила.
Моя ссылка была на украинский источник который хотел это унижение преподнести поприличнее. Клятые москали об этом написали много, но приводить не буду. Вот тебе израильский источник - http://9tv.co.il/news/2019/01/21/266371.html
zРадио написав:Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.
zРадио написав:Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.
zРадио написав:Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.
А украинским попам это все нужно оставить?
Льготы надо забрать у всех, а то какую-то государственную церковь придумали в 21-ом веке. С ума сошли, староверцы сотни лет в скитах молятся и в рубищах ходят, а нынешние служители не бедствуют. Ради предвыборного пиара в средневековье входят какое-то.
zРадио написав:21-й век... израильские фармацевты вчера заявили о революции в терапии рака, американский бизнесмен запускает в космос 20 ракет в год, а китайский биолог "создает" CRISPR-детей.
А в это время в Украине точатся словесные (еще хорошо, что только словесные) бои о светских и духовных полномочиях иерарха, живущего в Турции.
Ну и где здесь "геть від Москви", когда интерес общества к церкви искусственно поднят до уровня, на порядок превосходящего таковой в гундяевской россии??? И кого благодарить за это???
Хз до якого рівня піднятий. Є пара знайомих, яких батьки хотіли перехрещувати, оскільки московські попи скащали що вони похрестили дітей не в канонічній церкві - в київському патріархаті. Прикинь, що їм вбивають в голову. Тому можна й сміятися, але проблема дуже актуальна. Вплив московських попів на людей 40+ величезний.
zРадио написав:21-й век... израильские фармацевты вчера заявили о революции в терапии рака, американский бизнесмен запускает в космос 20 ракет в год, а китайский биолог "создает" CRISPR-детей.
А в это время в Украине точатся словесные (еще хорошо, что только словесные) бои о светских и духовных полномочиях иерарха, живущего в Турции.
Ну и где здесь "геть від Москви", когда интерес общества к церкви искусственно поднят до уровня, на порядок превосходящего таковой в гундяевской россии??? И кого благодарить за это???
Хз до якого рівня піднятий. Є пара знайомих, яких батьки хотіли перехрещувати, оскільки московські попи скащали що вони похрестили дітей не в канонічній церкві - в київському патріархаті. Прикинь, що їм вбивають в голову. Тому можна й сміятися, але проблема дуже актуальна. Вплив московських попів на людей 40+ величезний.
Согласен, но проблема то в том, что никто их не хочет освобождать от влияния - просто хотят сами окормлять
Sommer написав:Википедия: [url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Патриарх_Константинопольский[/url]
Начиная с 1920-х годов, при Мелетии II утвердилась концепция, согласно которой Вселенскому патриарху принадлежат определённые прерогативы в отношении полноты Церкви, в частности, исключительная юрисдикция над всею православной диаспорой.
Это просто слова в Википедии, что такое утвердилась концепция? Кем утвердилась?
Прекрасный вопрос. Я думаю гундяевские попики дадут тебе подробный зрадофильский ответ. Как там было "а сколько у папы дивизий?"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Еще раз, по ссылке (твоей же ссылке, кстати), написано, что разговор состоялся по инициативе Феофила.
Моя ссылка была на украинский источник который хотел это унижение преподнести поприличнее. Клятые москали об этом написали много, но приводить не буду. Вот тебе израильский источник - http://9tv.co.il/news/2019/01/21/266371.html
Ты его читал вообще? (фейспалм).
сообщает РИА "Новости"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
airmax78 написав:Зрадойопское радио уже слегонца достало. Радио, мы не виноваты, что большАя масса людей у нас в стране находится на уровне развития "ниже плинтуса", ходит в церкви и внемлет всему, что там им вливают в уши. Игнорировать это - означает проиграть противнику, который как раз и славится тем, что отлично умеет организовывать далпайопов на разного рода деструктив и мы очень хорошо это видим в Дыре. РПЦ МП - мощнейший инструмент в руках врага. Обезвредить его - наша задача.
Давай ты, плинтусом тоже не сильно вышедший, раз позволяешь себе оскорбления, прежде, чем делать поспешные выводы, внимательно почитаешь, ладно?!
Я говорил, КАК нужно было бороться с московскими попами! Забрать у них все бесконечные государственные льготы, которые доступны им по сей день - они не платят налоги, они не платят полную стоимость газа и электричества, они под видом гумпомощи ввозят импорт, освобожденный от пошлин.
Это все и позволяет им существовать и паразитировать. Но сделать это в отношении одной церкви нельзя - льготы придется забрать у всех. А это сделает электорат умнее - то, чего власть боится еще больше, чем влияния РПЦ!
Вот тебе и ответ, невежа
Ты отстал от ситуации. У церквей уже забрали льготы по коммуналке.