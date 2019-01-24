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Форумчани року 2019
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:43

Ірина_
Спасибо. Вы, как всегда, оперативны и благожелательны.

ДС. Тогда всё ясно..
Один раз я уже раньше пытался. Ни ответа, ни привета.
Нет никакого желания *уточнять*)) опять.

Пусть удалит тогда для комплекта и эту клоунаду в виде наличие в списке лучших ответов за неделю при отсутствии самого сообщения. Удалённого.
Абсолютно не выходящего за рамки правил и с очень корректными формулировками.

С Вами было приятно всегда общаться.
Успехов Вам лично и форуму.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:27

detroytred дякую Вам за відгук і приємні слова)
Я також подумала про вище сказані Вами казуси
в виде наличие в списке лучших ответов за неделю при отсутствии самого сообщения

і поставила задачу відповідному відділу. Надіюся проблему буде вирішено в найближчий час.
Вибачте за неприємну ситуацію :oops: .

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:44

Ірина_
Может тогда внесете в список за неделю?
Тогда останется лишь одна нестыковка - отсутствие удаленного сообщения.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:48

Ірина
Сегодня 11-й день, как я написал
При кликанье мышкой на " Весь рейтинг Топ-відповідей" идет переход на "Форумчани року 2018". Поправьте.

Вы сразу же ответили
про проблему відомо, мали зробити ще минулого тижня, чекаю

По моему мнению, по только им известным причинам, ваши IT-специалисты игнорируют эту проблему. Я не специалист по программированию, но даже мне видно, что для исправления хватит 5 минут. Чтобы было понятно, покажу скриншотами на примере Оперы (пользуюсь ею, но в других браузерах примерно так же, только там надо смотреть в "Режиме/инструментах разработчика").

1. Правой кнопкой кликаем на "Весь рейтинг Топ-відповідей" и вызываем
Зображення
2. Редактируем запись, т.е. заменяем
h ttps://forum.finance.ua/topic211984.html ("Форумчани року 2018")
на
h ttps://forum.finance.ua/topic222093.html ("Форумчани року 2019")
Зображення
Зображення
3. Для проверки делаем
Зображення
и видим, что там h ttps://forum.finance.ua/topic222093.html т.е. "Форумчани року 2019"

Все. Теперь у меня при нажатии на "Весь рейтинг Топ-відповідей" открывается страница "Форумчани року 2019". Но это только на отредактированной странице и только до перезагрузки страницы, т.к. я изменил только у себя, но не на форуме, а после перезагрузки страницы я получаю неизмененную запись с форума.

Вашим специалистам надо зайти в настройки сайта и после изменения строчки закрепить ее в режиме администратора, тогда у всех будет отображаться правильно. Почему у них не дошли руки до этого, вопрос к ним.

P.S. После того, как прочитаете это, пост можете удалить.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:10

yanyura дуже дякую Вам)

З пов.Ірина
Ірина_
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  #<12
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