_hunter написав:>>> оглушити не получаєцца А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...
на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).
Странно, что ответ удалили, но попробуем по-другом...
Первый "сезон" - то чисто "проба пера" была. Второй - да, началось. Но (если мы телевизионными терминами говорим) - закончилось посреди сезона. То ли Трамп надавил, то ли еще что было. И вот сейчас - как недавние события показали - пошло продолжение второго сезона...
Кстати вот - новая серия только вчера вышла:
Минулої ночі ворог атакував українську енергетику та цивільну інфраструктуру більше ніж 300 дронами і 37-ма ракетами
jump написав:10 жовтня президент Володимир Зеленський зібрав на нараду керівництво свого Офісу, Міністерства закордонних справ, Міноборони та інших.
Першим питанням на порядку денному стояв аудит домовленостей із партнерами з військової допомоги, зокрема для захисту енергетики.
Серед іншого глава держави хотів розібратись, і це було не вперше на таких зустрічах, хто за що відповідає в енергетиці, яка структура які об'єкти захищає, і чим він як президент може допомогти на своєму рівні. Попередня така Ставка 6 жовтня закінчилась важкою розмовою на підвищених тонах.
У питанні ж "хто винен, що величезна частина мережі прикрита абияк?" у міністрів та керівників профільних держорганів зазвичай не знаходиться іншої відповіді ніж – "попередники".
От тільки того ж ексвіцепрем'єра Олександра Кубракова, команда якого починала зводити захист для енергооб'єктів, звільнили понад півтора року тому. Тобто "нові" чиновники на посадах до-будовують ці укриття довше, ніж "попередники" будували. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/16/8002928/
Добре, хай буде кінець 2гого сезона ("мій крокодил, як хочу так і міряю").
Добре, хай буде кінець 2гого сезона ("мій крокодил, як хочу так і міряю").
Я там не столько про нумерацию сезонов имел в виду, сколько про "не получаєцца" - есть такое ощущение (допускаю, что может быть и ложное), что просто решили не дожимать...