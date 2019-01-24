Форумчани року 2019

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<12 Додано: Пон 21 січ, 2019 18:43 Ірина_

Спасибо. Вы, как всегда, оперативны и благожелательны.



ДС. Тогда всё ясно..

Один раз я уже раньше пытался. Ни ответа, ни привета.

Нет никакого желания *уточнять*)) опять.



Пусть удалит тогда для комплекта и эту клоунаду в виде наличие в списке лучших ответов за неделю при отсутствии самого сообщения. Удалённого.

Абсолютно не выходящего за рамки правил и с очень корректными формулировками.



С Вами было приятно всегда общаться.

Успехов Вам лично и форуму. detroytred

Повідомлень: 20827 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1193 раз. Подякували: 2808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 19:27 detroytred дякую Вам за відгук і приємні слова)

Я також подумала про вище сказані Вами казуси

в виде наличие в списке лучших ответов за неделю при отсутствии самого сообщения

і поставила задачу відповідному відділу. Надіюся проблему буде вирішено в найближчий час.

Вибачте за неприємну ситуацію .



З пов.Ірина дякую Вам за відгук і приємні слова)Я також подумала про вище сказані Вами казусиі поставила задачу відповідному відділу. Надіюся проблему буде вирішено в найближчий час.Вибачте за неприємну ситуаціюЗ пов.Ірина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 529 З нами з: 14.09.13 Подякував: 44 раз. Подякували: 83 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 січ, 2019 19:44 Ірина_

Может тогда внесете в список за неделю?

Тогда останется лишь одна нестыковка - отсутствие удаленного сообщения. detroytred

Повідомлень: 20827 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1193 раз. Подякували: 2808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:48 Ірина

Сегодня 11-й день, как я написал

При кликанье мышкой на " Весь рейтинг Топ-відповідей" идет переход на "Форумчани року 2018". Поправьте.

Вы сразу же ответили

про проблему відомо, мали зробити ще минулого тижня, чекаю

По моему мнению, по только им известным причинам, ваши IT-специалисты игнорируют эту проблему. Я не специалист по программированию, но даже мне видно, что для исправления хватит 5 минут. Чтобы было понятно, покажу скриншотами на примере Оперы (пользуюсь ею, но в других браузерах примерно так же, только там надо смотреть в "Режиме/инструментах разработчика").



1. Правой кнопкой кликаем на "Весь рейтинг Топ-відповідей" и вызываем



2. Редактируем запись, т.е. заменяем

h

на

h





3. Для проверки делаем



и видим, что там h



Все. Теперь у меня при нажатии на "Весь рейтинг Топ-відповідей" открывается страница "Форумчани року 2019". Но это только на отредактированной странице и только до перезагрузки страницы, т.к. я изменил только у себя, но не на форуме, а после перезагрузки страницы я получаю неизмененную запись с форума.



Вашим специалистам надо зайти в настройки сайта и после изменения строчки закрепить ее в режиме администратора, тогда у всех будет отображаться правильно. Почему у них не дошли руки до этого, вопрос к ним.



P.S. После того, как прочитаете это, пост можете удалить. Сегодня 11-й день, как я написалВы сразу же ответилиПо моему мнению, по только им известным причинам, ваши IT-специалисты игнорируют эту проблему. Я не специалист по программированию, но даже мне видно, что для исправления хватит 5 минут. Чтобы было понятно, покажу скриншотами на примере Оперы (пользуюсь ею, но в других браузерах примерно так же, только там надо смотреть в "Режиме/инструментах разработчика").1. Правой кнопкой кликаем на "Весь рейтинг Топ-відповідей" и вызываем2. Редактируем запись, т.е. заменяем ttps://forum.finance.ua/topic211984.html ("Форумчани року 2018")на ttps://forum.finance.ua/topic222093.html ("Форумчани року 2019")3. Для проверки делаеми видим, что там h ttps://forum.finance.ua/topic222093.html т.е. "Форумчани року 2019"Все. Теперь у меня при нажатии на "Весь рейтинг Топ-відповідей" открывается страница "Форумчани року 2019". Но это только на отредактированной странице и только до перезагрузки страницы, т.к. я изменил только у себя, но не на форуме, а после перезагрузки страницы я получаю неизмененную запись с форума.Вашим специалистам надо зайти в настройки сайта и после изменения строчки закрепить ее в режиме администратора, тогда у всех будет отображаться правильно. Почему у них не дошли руки до этого, вопрос к ним.P.S. После того, как прочитаете это, пост можете удалить. yanyura Повідомлень: 4005 З нами з: 09.01.09 Подякував: 963 раз. Подякували: 826 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:10 yanyura дуже дякую Вам)



З пов.Ірина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 529 З нами з: 14.09.13 Подякував: 44 раз. Подякували: 83 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:18 В прошлом году просил в одном месте заменить POST на GET.

Не осилили EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html mustbe Повідомлень: 997 З нами з: 27.12.17 Подякував: 49 раз. Подякували: 125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:30 mustbe брак часу, на жаль(((



З пов.Ірина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 529 З нами з: 14.09.13 Подякував: 44 раз. Подякували: 83 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:33 Ага, заменить одно слово на другое - это же так много времени надо ) EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html mustbe Повідомлень: 997 З нами з: 27.12.17 Подякував: 49 раз. Подякували: 125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:36 mustbe все, що в моїх силах я виконую, за інших роботу не маю можливості зробити



З пов. все, що в моїх силах я виконую, за інших роботу не маю можливості зробитиЗ пов. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 529 З нами з: 14.09.13 Подякував: 44 раз. Подякували: 83 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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