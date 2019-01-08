Итоги: Прогнозы 08.01.19

Додано: Вів 08 січ, 2019 12:43

США: Число рабочих мест в декабре выросло на 312 000.Число рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) в США в декабре выросло на 312 000 - максимальный рост с февраля, сообщило Министерство труда США. Средний почасовой заработок с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,4% м/м и на 3,2% г/г - самый сильный годовой рост с 2008 года.Уровень безработицы вырос до 3,9% с 3,7% в ноябре, за счет того, что большее число людей поверило в то, что работу можно получить и снова вернулись на рынок труда искать работу.Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре увеличится на 176 000, а уровень безработицы упал до 3,6%.Индекс деловой активности ISM в сфере услуг в США находится под давлениемИндекс деловой активности ISM в сфере услуг в США за декабрь по прогнозам покажет замедление темпов рост с максимума 60,7 до 59,0.Уровни сопротивления пары евро-доллар держатся на $1,1440, $1,1485, $1,500, $1,1550, и $1,1620, а уровни поддержки располагаются на $1,1410, $1,1380, $1,1345 и $1,1270.Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,6% м/м.Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли, благодаря сильным расходам потребителей. Розничные продажи в Еврозоне в ноябре выросли на 0,6% м/м и на 1,1% г/г. Экономисты ожидали роста продаж на 0,2%.Рост октября оказался сильнее предыдущей оценки 0,6% против 0,3%, как считалось раньше. Расходы потребителей за в октябре и ноябре были сильными на фоне ускорения роста зарплат и снижения цен на энергоносители. Самый сильный рост продаж в ноябре наблюдался в Германии +1,4%.Индекс потребительских цен в еврозоне в декабре снизил рост.Индекс потребительских цен в еврозоне в декабре снизился на фоне дальнейшего замедления экономики региона, что может отсрочить повышение ставки ЕЦБ, намеченное на второе полугодие 2019 года. Индекс потребительских цен в еврозоне в декабре вырос на 1,6% г/г после повышения на 1,9% в ноябре, прогноз был 1,8%.Рост цен замедлялся из-за снижения цен на энергоносители. Базовая инфляция оставалась без изменений на уровне 1,0%. Если цены на нефть не будут расти, то инфляция в еврозоне снизится до уровня базовой к середине текущего года.Экономика еврозоны показала самые сильные темпы роста за 10 лет в 2017 году.Со слов непосредственных участников торгов валютного межбанка, текущая ликвидность сделок в паре доллар-гривня была 08 января неплохой. Не исключено, это стало следствием того, что игроки «соскучились» за торгами. Достаточно много участников межбанка во вторник появились на рынке впервые в новом году.Как мы указывали выше, тон сессии задавали нерезиденты, активно скупавшие СКВ в рамках сезона репатриации дивидендов. Этим воспользовались немногочисленные экспортеры, придерживавшие валюту до момента, пока стала очевидной остановка ее роста.Интересно отметить, что заметное подорожание безналичного доллара сопровождалось признаками сжатия гривневого ресурса.Мы не исключаем, что на ближайшей сессии валютного межбанка «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня заметно сникнет. Основанием для этих ожиданий является двойная порция притока экспортной выручки (07-08 января), а также постепенное сворачивание покупок СКВ нерезидентами.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv