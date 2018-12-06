Якщо литовці не згодні, то з латишами домовитися і закуповувати цю нафту.
Дивися повний текст Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:27
Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів.
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:28
Ох и умный! Есть пару специалистов, правда премии дорогие любят, но то такое, зато в словакии газ нашли. Пригласи батька они в прибалтике нефть полюбому найдут.
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:30
Re: Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів
Нічому Вовочку Майдан не навчив. Дурником жив, дурником і помре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:38
Не знаю, кого и чему должен был научить Майдан, но я очень хорошо помню, что еще год с небольшим назад Лукашенко называли "последним диктатором Европы".
Даже специально полез поискал - вот, например
а он свое время и по поводу секс-меньшинств проходился
И вряд ли мнение о нем на Западе, сформированное за долгие годы, кардинально изменилось за последние месяцы.
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:49
Re: Лукашенко наказав шукати нафту у прибалтів
Захід хотів підписати Асоціацію з Януковичем, підпише і з Лукашенко. До речі, візи білорусам дають на ура.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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