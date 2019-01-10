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Президент прогнозує Україні
у 2019-му рекордне...

Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:38

Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 42% українського експорту надходить до країн ЄС.

Дивися повний текст Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне економічне зростання.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:38

"Всемирный банк ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,9%"

Кручу, верчу ..., хотя войну "закончил", ВВП фигня ;)

А вот с этого ресурса выдержка, совсем недавно
"Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее.
Как говорится в сообщении Фонда, в 2019 году прогнозируется рост на уровне 2,7%, как и ранее."

То есть с реформами что то не то, ну по логике Петра Алексеевича ;)
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 10 січ, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:47

3.4% это реально 0, Украине чтобы просто стать на уровень Восточной Европы нужно не менее 10% в течении 15 лет. Хотя для воющей страны цифра конечно достойная, так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:47

Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

Алексеевич, как только уйдут, так и будет.
Но спасибо за попытку, я поржал.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 10 січ, 2019 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:55

  AlifeSoft написав:3.4% это реально 0, Украине чтобы просто стать на уровень Восточной Европы нужно не менее 10% в течении 15 лет. Хотя для воющей страны цифра конечно достойная, так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.


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antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:08

Чем ближе дата выборов,тем абсурднее и глупее звучат заявления кандидатов и других чиновников при власти.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:33

Есть песня по этому поводу.

Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.

Как ВВП за 2 недели после выборов не поднимется - вот это странно
shkarapet
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:33

Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

Заголовок помилковий, рік повинен бути 2018.
В оригіналі теж помилка в заголовку https://www.unn.com.ua/uk/news/1772718- ... zrostannya
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:35

Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

в этом году и президентские и парламентские выборы.
ввиду одних этих событий рекордный рост сомнителен, а учитывая, что 14-15 ярдов баксов долгов отдать в этом году надо, так вообще странные заявления.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43917 ... shhem-godu
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:38

Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

  Pegasmaster написав:так вообще странные заявления.

Журналісти рік поплутали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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