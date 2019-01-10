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Президент прогнозує Україні
у 2019-му рекордне...

Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:19

Если бы путлер не напал, то порох президентом наверное бы и не стал. А так шоколадная команда благодаря карлику нанесла стране экономический урон гораздо больше чем все зелёные человечеки в крыму и лугандонии.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33

  zРадио написав:Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?


Наверное то, что Закарпатской области приходится тратить средства на то чтобы фронт остался в Донецкой и Луганской областях, а не переместился под тот же Киев.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:35

  Ratatui написав:Если бы путлер не напал, то порох президентом наверное бы и не стал. А так шоколадная команда благодаря карлику нанесла стране экономический урон гораздо больше чем все зелёные человечеки в крыму и лугандонии.


Благодаря Порошенку принимаются европейские законы, в том числе антикоррупционные, которые дают бизнесу зеленый свет как в Европе. В отношении того же IT мы наблюдаем обратный отток разработчиков с Европы в Украину, так как налоги меньше, а бизнес-климат лучше.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:19

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?


Наверное то, что Закарпатской области приходится тратить средства на то чтобы фронт остался в Донецкой и Луганской областях, а не переместился под тот же Киев.


Продолжаете рассказывать сказки?

Израиль тратит на оборону столько же, сколько и Украина в структуре ВВП - 5% (а в 1970-х тратил 25% ВВП!).

И это не помешало ему вырасти за последние 10 лет на 37%, в то время, как Украина упала на 14,5% (!!!)

PS: и в состоянии войны Израиль провел все прошедшее десятиление, а мы - половину.

https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D0%B7%D1 ... 0%92%D0%9F

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=c ... cia&time=1
zРадио
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