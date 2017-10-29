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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:51
Банковская карта
Народ, подскажите где можно открыть 5-10 и более карт в долларах, для оплаты в интернете, интересуют так же виртуалки, но качественные (ПБ не подходят , плохие) слышал о нескольких банках где виртуалки ничем не отличаются от пластика (да в некоторых сервисах это важно) буду оочень благодарен за советы
Додано: Пон 14 січ, 2019 16:07
наверное в 5-10 банках вот в ощАде парочку (ограничений на количество не знаю) "Моя карта" (есть и виза и мастер), смс есть, пополнение бесплатно, снятие комиссия.
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