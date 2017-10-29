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Банковская карта
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:51
Народ, подскажите где можно открыть 5-10 и более карт в долларах, для оплаты в интернете, интересуют так же виртуалки, но качественные (ПБ не подходят , плохие) слышал о нескольких банках где виртуалки ничем не отличаются от пластика (да в некоторых сервисах это важно) буду оочень благодарен за советы
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alexos356
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:07
наверное в 5-10 банках
вот в ощАде парочку (ограничений на количество не знаю) "Моя карта" (есть и виза и мастер), смс есть, пополнение бесплатно, снятие комиссия.
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demichh
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:10
alexos356 написав:
Народ, подскажите где можно открыть 5-10 и более карт в долларах, для оплаты в интернете, интересуют так же виртуалки, но качественные (ПБ не подходят , плохие) слышал о нескольких банках где виртуалки ничем не отличаются от пластика (да в некоторых сервисах это важно) буду оочень благодарен за советы
В ТАСкомбанке можно открыть виртуальные карты в ИБ, в тарифах Плативка или Оптимальный. Ограничивается ли количество трудно сказать
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Faceless
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:23
удалено мной
Востаннє редагувалось alexos356
в Пон 14 січ, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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alexos356
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:25
Faceless написав: alexos356 написав:
Народ, подскажите где можно открыть 5-10 и более карт в долларах, для оплаты в интернете, интересуют так же виртуалки, но качественные (ПБ не подходят , плохие) слышал о нескольких банках где виртуалки ничем не отличаются от пластика (да в некоторых сервисах это важно) буду оочень благодарен за советы
В ТАСкомбанке можно открыть виртуальные карты в ИБ, в тарифах Плативка или Оптимальный. Ограничивается ли количество трудно сказать
спасибо посмотрю, устроит и две как в ПБ, только если там они качественные и можно перевыпускать самому
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alexos356
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:27
demichh написав:
наверное в 5-10 банках
вот в ощАде парочку (ограничений на количество не знаю) "Моя карта" (есть и виза и мастер), смс есть, пополнение бесплатно, снятие комиссия.
да мне не нужно снятие и прочее, мне нужны карты , которые можно пополнять в валюте и оплачивать в интернете
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alexos356
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Додано: Вів 15 січ, 2019 04:28
alexos356 написав:
Народ, подскажите где можно открыть 5-10 и более карт в долларах, для оплаты в интернете, интересуют так же виртуалки, но качественные (ПБ не подходят , плохие) слышал о нескольких банках где виртуалки ничем не отличаются от пластика (да в некоторых сервисах это важно) буду оочень благодарен за советы
Пиреус открывает виртуалки, которые, похоже, идут как обычный пластик. Так полагаю, т.к. их можно добавлять в GPay
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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