У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
Дивися повний текст Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:42
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією.
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:43
Прикольно. Центр корупції буде вести боротьбу проти корупції. Мабуть, Абрамовіч з Ахметовим вже не знають куди тікати)))
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