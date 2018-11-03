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Лондон створить спецгрупу для
боротьби з відмиванням...

Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:42

Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням...

Пропонуємо до обговорення:
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.

Дивися повний текст Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:43

Прикольно. Центр корупції буде вести боротьбу проти корупції. Мабуть, Абрамовіч з Ахметовим вже не знають куди тікати)))
jeugen
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