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Киянам почали приходити
позови за борги з комуналки

Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:53

Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки

Да, профита от войны с Польшей могло быть больше.
Россия нас слила. Вернее половину Украины.

Поэтому и сейчас нужно надеятся прежде всего на свои силы.
А не "Россия нам поможет", "Запад нам поможет".
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:06

Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки

  M-A-X написав:Поэтому и сейчас нужно надеятся прежде всего на свои силы.
А не "Россия нам поможет", "Запад нам поможет".

І я про те ж. Але дуже теперішня ситуація нагадує тодішню. Коли нас використовують, як розмінну монету. Навіть не рубль, а так, копійки на здачу.
І здається, що жодній світовій силі не вигідний наш розвиток. Оптимально для всих, аби ми знали трохи більше за мавп. Щоб використовувати нас як буфер. А тим паче - направляючи захід на схід і схід на захід - отримуємо самогенацид.
Я не буду сперечатися про наявність/відсутність россійських військ на ЛДНР, але їх чисельність не складає навіть 50% всих озброєних захисників цих ЛДНР. І в перших рядах ви їх не побачите. Скоріш за все - так, підтримка при геноциді.
А згадати - з чого почався конфлікт на Донбасі. Вимога децентралізації, яка була категорично відхилена нашою тимчасовою владою.
І що ми зараз бачимо - навіть ПП хвалиться, яка ж децентралізація гарна штука.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07

  rjkz написав:
  27661 написав:
  Faceless написав:Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?

Я тоже думаю, что всё идёт как надо. Сильнейший победит. Цена на коммуналку опустит цены на недвигу. И те у кого доходы позволяют платить за газ -- купят по дешёвке дома.
Ну а бедные проиграют ещё и на упавшей цене на их жильё.


А чего на этом останавливаться?
А если в окрестностях Киева взорвется ядреная бомба, то жилье вообще будет нашару. :mrgreen:
М-да, это наше все - У соседа дом сгорел - мелочь, а приятно. :mrgreen:

Я, вообще-то, иронизировал, но ситуация, которую я описал, довольна вероятна. Я это вижу по ценам на частные дома (хочу из квартиры в дом перебраться, пользуясь случаем).
27661
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:17

0mage0
Нарешті хоч якось заворушилися. Відімкнули б електрику та воду спочатку, гадаю, половина боржників одразу сплатили б борги.
Цікаво, з якої суми заборгованості боржник вважається "злісним"?

А Вам не приходило в голову, что цены на коммуналку не рыночные. Вот например, я посчитал себестоимость холодной воды у себя на даче с учётом амортизации за 20-ть лет (менял насос и бурили новую скважину) и себестоимость была в 100 раз ниже чем в квартире.
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