Finance.ua: Помилки в кредитній історії

Чому вони з'являються і як їх виправити
Ігор - активний клієнт кількох банків. Регулярно користується кредитними лімітами на картках, не раз купував товари в банківську розстрочку. І всі борги виплачував вчасно. Але коли він захотів взяти черговий кредит на новий ноутбук, банки раптом стали йому відмовляти. Без пояснення причин. Ігор не розумів у чому річ, але в одному з банків йому натякнули, що причина в його кредитній історії. Виявилося, в ній значився прострочений кредит, якого він ніколи не брав. Як таке могло статися?
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