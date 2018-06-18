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Finance.ua: Помилки
в кредитній історії

Finance.ua: Помилки в кредитній історії
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:39

Finance.ua: Помилки в кредитній історії

Пропонуємо до обговорення:
Чому вони з'являються і як їх виправити
Ігор - активний клієнт кількох банків. Регулярно користується кредитними лімітами на картках, не раз купував товари в банківську розстрочку. І всі борги виплачував вчасно. Але коли він захотів взяти черговий кредит на новий ноутбук, банки раптом стали йому відмовляти. Без пояснення причин. Ігор не розумів у чому річ, але в одному з банків йому натякнули, що причина в його кредитній історії. Виявилося, в ній значився прострочений кредит, якого він ніколи не брав. Як таке могло статися?

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D2
 
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