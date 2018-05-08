|
|
|
Finance.ua: Помилки в кредитній історії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Чому вони з'являються і як їх виправити
Ігор - активний клієнт кількох банків. Регулярно користується кредитними лімітами на картках, не раз купував товари в банківську розстрочку. І всі борги виплачував вчасно. Але коли він захотів взяти черговий кредит на новий ноутбук, банки раптом стали йому відмовляти. Без пояснення причин. Ігор не розумів у чому річ, але в одному з банків йому натякнули, що причина в його кредитній історії. Виявилося, в ній значився прострочений кредит, якого він ніколи не брав. Як таке могло статися?
Дивися повний текст Помилки в кредитній історії
-
D2
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:39
УБКИ бесполезный сервис и перенаправляет по всем вопросам в банк относительно корректировок кредитной истории.
Пишу им, что нет ни одного договора по банку-партнеру и кредитная история не полная, а они отправляют в банк. Как можно верить их истории, если информация не полная и не актуальная, а исправлять они не хотят, делая это проблемой владельца кредитной истории.
Порадовала информация о том что : " Информация по кредитному договору может быть не передана в бюро по нескольким причинам: банк не является партнером бюро, договор был открыт до начала сотрудничества банка с бюро, у банка нет Вашего письменного разрешения на передачу инфоормации в бюро, банк принял решения не передавать информацию по определенному типу договоров и т.д. В любом случае Вы можете обратиться в банк с просьбой передать данные о Вашем договоре в бюро. Банк в свою очередь может как удовлетворить Вашу просьбу так и отказать. Бюро со своей стороны не имеет законных оснований запросить информацию о Вашем договоре, который ранее не был передан в бюро. Спасибо за обращение."
Пусть каждый подумает какого качества информация в этой базе и какия решения на основании неё можно принимать.
-
zhmunya
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:49
zhmunya написав:УБКИ бесполезный сервис и перенаправляет по всем вопросам в банк относительно корректировок кредитной истории.
Пишу им, что нет ни одного договора по банку-партнеру и кредитная история не полная, а они отправляют в банк. Как можно верить их истории, если информация не полная и не актуальная, а исправлять они не хотят, делая это проблемой владельца кредитной истории.
Порадовала информация о том что : " Информация по кредитному договору может быть не передана в бюро по нескольким причинам: банк не является партнером бюро, договор был открыт до начала сотрудничества банка с бюро, у банка нет Вашего письменного разрешения на передачу инфоормации в бюро, банк принял решения не передавать информацию по определенному типу договоров и т.д. В любом случае Вы можете обратиться в банк с просьбой передать данные о Вашем договоре в бюро. Банк в свою очередь может как удовлетворить Вашу просьбу так и отказать. Бюро со своей стороны не имеет законных оснований запросить информацию о Вашем договоре, который ранее не был передан в бюро. Спасибо за обращение."
Пусть каждый подумает какого качества информация в этой базе и какия решения на основании неё можно принимать.
Ни один банк не обязан передавать информацию в бюро, то что история не полная не есть ошибкой. Бюро не имеет права самостоятельно редактировать данные, которые прислал банк, но при возникновении споров по запросу клиента они обращаются в банк за уточнением (у меня был такой опыт).
На сегодня у УБКИ самая обширная база
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23477
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5370 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Чет 24 січ, 2019 01:04
Чому кредитну історію УБКІ видає у такому вигляді?І це не в одного клієнта ,а массово?Замість закритий відкритий-всюди хрестики .Це за що люди гроші платять?за ребуси?
-
miruklub36
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 24.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:41
Faceless,
Я написал в НАЦКОМФИНУСЛУГ и пусть они дадут оценку бездеятельности УБКИ относительно оспаривания клиентом кредитной истории - если информация не полная, то она не достоверная.
-
zhmunya
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:47
zhmunya написав:
Faceless,
Я написал в НАЦКОМФИНУСЛУГ и пусть они дадут оценку бездеятельности УБКИ относительно оспаривания клиентом кредитной истории - если информация не полная, то она не достоверная.
Успехов, конечно, но могу наперед сказать вам ответ - УБКИ вам ничего не обязана. Вы можете пожаловаться на некорректные данные по кредиту (например, если он уже закрыт, а у них - открыт, либо не совпадает сумма задолженности), и они переадресуют их в банк. Но ни один банк не обязан передавать в какое либо бюро все кредитные сделки по своим клиентам, да и передавать их вообще. УБКИ в свою очередь не обязана и не имеет право требовать это от банков данных. Это совершенно добровольных договорные отношения между ними. Потому ваши претензии не имеют оснований.
Ну при всем этом - с целом у УБКИ наиболее полная и качественная база, что бы вы там не выдумывали
miruklub36 написав:
Чому кредитну історію УБКІ видає у такому вигляді?І це не в одного клієнта ,а массово?Замість закритий відкритий-всюди хрестики .Це за що люди гроші платять?за ребуси?
Не знаю, де ви бачите хрестики, в мене чітко розмежоване - вікриті і закриті кредити
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23477
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5370 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:31
По кредитной карте Привата, которую открыл в 2011 году, в мобильном приложении УБКИ светиться, что кредит закрыт, а в pdf-отчетах всё нормально.
По открытий в 2018 году карте monobank всё совпадает.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:27
Чому зараз УБКИ видає кр історії в вигляді де поставлений червоний хрестик замість "закритий" або "відкритий"?
-
miruklub36
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 24.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:00
miruklub36 написав:
Чому зараз УБКИ видає кр історії в вигляді де поставлений червоний хрестик замість "закритий" або "відкритий"?
Ніби все зрозуміло написано: у рядку "Кредит закрито" - "-"у червоному - значить не закрито, "+" у зеленому - значить закрито. Що там не зрозуміло?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23477
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5370 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|314
|
Сер 06 лют, 2019 10:53
Джон
|
|24
|5413
|
|
|36
|3350
|
|