Finance.ua: Помилки в кредитній історії

Додано: Сер 16 січ, 2019 09:39

УБКИ бесполезный сервис и перенаправляет по всем вопросам в банк относительно корректировок кредитной истории.

Пишу им, что нет ни одного договора по банку-партнеру и кредитная история не полная, а они отправляют в банк. Как можно верить их истории, если информация не полная и не актуальная, а исправлять они не хотят, делая это проблемой владельца кредитной истории.

Порадовала информация о том что : " Информация по кредитному договору может быть не передана в бюро по нескольким причинам: банк не является партнером бюро, договор был открыт до начала сотрудничества банка с бюро, у банка нет Вашего письменного разрешения на передачу инфоормации в бюро, банк принял решения не передавать информацию по определенному типу договоров и т.д. В любом случае Вы можете обратиться в банк с просьбой передать данные о Вашем договоре в бюро. Банк в свою очередь может как удовлетворить Вашу просьбу так и отказать. Бюро со своей стороны не имеет законных оснований запросить информацию о Вашем договоре, который ранее не был передан в бюро. Спасибо за обращение."

Пусть каждый подумает какого качества информация в этой базе и какия решения на основании неё можно принимать.