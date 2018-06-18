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Finance.ua: Помилки в кредитній історії
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 10:36
sergo01101 написав: Faceless написав:
Если конкретно этот ваш кредит Аваль не отправил, не значит, что не отправляет другие кредиты. Так что партнёром был и остаётся.
Запрос тоже может не делать, если решит, что нет смысла. Запросы стоят денег.
УБКИ заинтересована, и стимулирует банки делиться в первую очередь тарифами - чем больше банк отправляет, тем дешевле ему запросы. Но по некоторым клиентам банки не хотят делиться.
УБКИ была и остаётся крупнейшим и наиболее полным бюро. Ваш личный кейс вообще ни о чем не говорит, и все ваши предположения просто глупы
Тяжело спорить с человеком, который, похоже, просто не понимает, что такое "автоматический обмен" или что такое "автоматическая проверка".
Надуманным является Ваше предположение, что банк, подключенный к "автоматическому обмену" где-то там "решает отправлять" или "решает не отправлять" конкретные кредиты для обычного массового продукта проданного обычному массовому клиенту - я ж не лично у главы правления брал кредит по уникальным условиям. И я уж точно не вхожу в число "защищаемых банком клиентов". Упомянут продукт класса кредитного лимита привата.И естественно, показательным является Ваш способ аргументации: у меня конкретный кейс, который подтверждается документально. С Вашей стороны - просто переход на личности и обзывание глупцом фактически. Как и во многих, кстати, темах. Вы местный форумный тролль-идиот?
Ваш кейс лишь частный случай. "Автоматический обмен" не означает безусловной отправки данных бюро, как и запросов туда. Да и бюро не одно единственное. И своими постами вы уже показали, что понятия не имеете, как вообще все это работает, но лезете делать заявления со всей своей некомпетентностью. То что вы решили хамить, лишь это подтверждает
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Faceless
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Додано: Сер 24 лип, 2019 12:44
Faceless написав:
Ваш кейс лишь частный случай. "Автоматический обмен" не означает безусловной отправки данных бюро, как и запросов туда. Да и бюро не одно единственное. И своими постами вы уже показали, что понятия не имеете, как вообще все это работает, но лезете делать заявления со всей своей некомпетентностью. То что вы решили хамить, лишь это подтверждает
В Вашей аргументации даже "частного случая" подтверждаемого нет. Спасибо, что подтвердили моё предположение: как минимум по данной теме Вы ничем, кроме своего некомпетентного мнения (конкретнее - фантазий и личных оскорблений), аргументировать в дискуссии не в состоянии.
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sergo01101
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:11
sergo01101 написав: Faceless написав:
Ваш кейс лишь частный случай. "Автоматический обмен" не означает безусловной отправки данных бюро, как и запросов туда. Да и бюро не одно единственное. И своими постами вы уже показали, что понятия не имеете, как вообще все это работает, но лезете делать заявления со всей своей некомпетентностью. То что вы решили хамить, лишь это подтверждает
В Вашей аргументации даже "частного случая" подтверждаемого нет. Спасибо, что подтвердили моё предположение: как минимум по данной теме Вы ничем, кроме своего некомпетентного мнения (конкретнее - фантазий и личных оскорблений), аргументировать в дискуссии не в состоянии.
Вялая попытка в отсутсвие аргументов высказаться "сам дурак". Я с этими процессами работал непосредственно. У меня десятки личных кейсов как с банками, которые активно пополняют УБКИ, так и с банками, которые ничего туда не отправляют, но иногда делают туда запросы. Вы же с одним примером кредитки в Райфе тут решили, что что-то вообще понимаете.
То что вы пишете глупости - не оскорбление, это объективный факт.
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