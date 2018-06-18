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Finance.ua: Помилки
в кредитній історії

Finance.ua: Помилки в кредитній історії
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:36

  sergo01101 написав:
  Faceless написав:Если конкретно этот ваш кредит Аваль не отправил, не значит, что не отправляет другие кредиты. Так что партнёром был и остаётся.
Запрос тоже может не делать, если решит, что нет смысла. Запросы стоят денег.
УБКИ заинтересована, и стимулирует банки делиться в первую очередь тарифами - чем больше банк отправляет, тем дешевле ему запросы. Но по некоторым клиентам банки не хотят делиться.
УБКИ была и остаётся крупнейшим и наиболее полным бюро. Ваш личный кейс вообще ни о чем не говорит, и все ваши предположения просто глупы

Тяжело спорить с человеком, который, похоже, просто не понимает, что такое "автоматический обмен" или что такое "автоматическая проверка".

Надуманным является Ваше предположение, что банк, подключенный к "автоматическому обмену" где-то там "решает отправлять" или "решает не отправлять" конкретные кредиты для обычного массового продукта проданного обычному массовому клиенту - я ж не лично у главы правления брал кредит по уникальным условиям. И я уж точно не вхожу в число "защищаемых банком клиентов". Упомянут продукт класса кредитного лимита привата.

И естественно, показательным является Ваш способ аргументации: у меня конкретный кейс, который подтверждается документально. С Вашей стороны - просто переход на личности и обзывание глупцом фактически. Как и во многих, кстати, темах. Вы местный форумный тролль-идиот?

Ваш кейс лишь частный случай. "Автоматический обмен" не означает безусловной отправки данных бюро, как и запросов туда. Да и бюро не одно единственное. И своими постами вы уже показали, что понятия не имеете, как вообще все это работает, но лезете делать заявления со всей своей некомпетентностью. То что вы решили хамить, лишь это подтверждает
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 12:44

  Faceless написав:Ваш кейс лишь частный случай. "Автоматический обмен" не означает безусловной отправки данных бюро, как и запросов туда. Да и бюро не одно единственное. И своими постами вы уже показали, что понятия не имеете, как вообще все это работает, но лезете делать заявления со всей своей некомпетентностью. То что вы решили хамить, лишь это подтверждает

В Вашей аргументации даже "частного случая" подтверждаемого нет. Спасибо, что подтвердили моё предположение: как минимум по данной теме Вы ничем, кроме своего некомпетентного мнения (конкретнее - фантазий и личных оскорблений), аргументировать в дискуссии не в состоянии.
sergo01101
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:11

  sergo01101 написав:
  Faceless написав:Ваш кейс лишь частный случай. "Автоматический обмен" не означает безусловной отправки данных бюро, как и запросов туда. Да и бюро не одно единственное. И своими постами вы уже показали, что понятия не имеете, как вообще все это работает, но лезете делать заявления со всей своей некомпетентностью. То что вы решили хамить, лишь это подтверждает

В Вашей аргументации даже "частного случая" подтверждаемого нет. Спасибо, что подтвердили моё предположение: как минимум по данной теме Вы ничем, кроме своего некомпетентного мнения (конкретнее - фантазий и личных оскорблений), аргументировать в дискуссии не в состоянии.

Вялая попытка в отсутсвие аргументов высказаться "сам дурак". Я с этими процессами работал непосредственно. У меня десятки личных кейсов как с банками, которые активно пополняют УБКИ, так и с банками, которые ничего туда не отправляют, но иногда делают туда запросы. Вы же с одним примером кредитки в Райфе тут решили, что что-то вообще понимаете.
То что вы пишете глупости - не оскорбление, это объективный факт.
Faceless
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