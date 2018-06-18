RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Помилки
в кредитній історії

Finance.ua: Помилки в кредитній історії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:06

MASolomko Что значит стучат к мобильному оператору?
Praim
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:46

Re: Finance.ua: Помилки в кредитній історії

Praim, мобильный скоринг:
https://hub.kyivstar.ua/horoshiy-plohoy ... u-telefona
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 08.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины...
D2 » Сер 08 січ, 2020 15:17
1 554
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 10:36
Larina
Finance.ua: Схемы погашения кредитов – какую выбрать?
D2 » Суб 11 січ, 2020 14:12
0 336
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 14:12
D2
Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити? 1, 2, 3
D2 » Пон 18 чер, 2018 22:35
27 21361
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 19:01
lexaviktorovic132

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80726)
16.01.2020 13:02
EximBonus Bot (977)
16.01.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.