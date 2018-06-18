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Finance.ua: Помилки
в кредитній історії

Finance.ua: Помилки в кредитній історії
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:06

MASolomko Что значит стучат к мобильному оператору?
Praim
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:46

Re: Finance.ua: Помилки в кредитній історії

Praim, мобильный скоринг:
https://hub.kyivstar.ua/horoshiy-plohoy ... u-telefona
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:22

MASolomko А может быть такое, я взяла кредит, просрочила, контакт (оператор и у меня и контакта киевстар) не давала, но ему начали приходить сообщения от финорганизации, с этим контактом связываюсь больше всех, плюс на этот контакт у меня маячек стоит. Мог ли киевстар предоставить финучреждению этот контакт?
Praim
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:53

Re: Finance.ua: Помилки в кредитній історії

Praim, вы обращаетесь в организацию за кредитом:
— по ИНН организация запрашивает у кредитных бюро вашу кредитную историю {и рейтинг}
— указываете свой мобильный и организация через мобильного оператора или посредника получает результаты расчёта мобильного скоринга по этому номеру. Возможно, если номер зарегистрирован на паспортные данные, то по всем номерам, которые привязаны к этому лицу

Всё IMHO. Что оператор на самом деле передаёт банкам, неизвестно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:21

дякую
MaksRendo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:33

Отчет УБКИ

Здравствуйте, форумчане. Подскажите, возможно кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, а именно: сформировал отчет о кредитной истории на сайте УБКИ (раз в год доступен бесплатный вариант) и в этом отчете вижу запрос на кредит от "Європейська агенція з повернення боргів", никогда в эту организацию не обращался, перезвонил в эту организацию опратор говорит "Мы не занимаемся кредитованием".Звонил также в УБКИ говорю кому Вы предоставляете данные и как проверяете согласие? Внятного ответа не получил, записали ИНН, сказали перезвонят. Что бы это могло быть? P.S. Паспорт не терял, копии тоже вроде сараюсь не оставлять.
Rodal
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:27

Re: Finance.ua: Помилки в кредитній історії

Rodal, подождите звонка от представителя УБКИ. А пока они готовят ответ найдите юридический адрес "Європейська агенція з повернення боргів", чтобы им после выслать заказное письмо с запросом.

Если ответ от УБКИ не пришёл, то обратитесь в эту агенцию. Пошлют, тогда получите официальную кредитную историю с реестром запросов (с печатью и подписью) и в полицию/прокуратуру.
MASolomko
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