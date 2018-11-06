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Finance.ua: Помилки в кредитній історії
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:17
vpchelko написав:
Надо запретить всякие УБКИ на законодательном уровне.
Либо ввести финансовую ответственность за ошибочные данные.
Тот же finance.ua мне пишет про просроченные кредиты, и предлагает заплатить деньги за детальную информацию? Откуда такие дровишки? Что за хрень? Все кредиты выплачиваю, реальная кредитная нагрузка не более 1/3 з.п. причем большая часть "кредитов" кредитные карты (все остаются в льготном периоде).
Как может вам finance.ua писать про ваши просроченные кредиты? Если в УБКИ по вам некорректная история, и вас оно волнует - так напишите в УБКИ. Какую ответственность вы с них хотите и на каком основании?
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Додано: Вів 23 сер, 2022 20:12
Здраствуйте у меня такая ситуация у меня был просрочен кредит я его оплатил ,месяц назад ,сейчас захожу в бюро кредитных историй а он там числиться как открытый что делать
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kruckovskijan
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Додано: Чет 08 гру, 2022 09:16
kruckovskijan написав:
Здраствуйте у меня такая ситуация у меня был просрочен кредит я его оплатил ,месяц назад ,сейчас захожу в бюро кредитных историй а он там числиться как открытый что делать
Звернеться до банку, де брали кредит, взяти підтвердження, що закритий - потім в УБКI
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Pavlenko Borys
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