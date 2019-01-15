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Розенко розповів, як українці
зможуть отримати субсидії...

Розенко розповів, як українці зможуть отримати субсидії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:05

Розенко розповів, як українці зможуть отримати субсидії...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом місяця уряд чітко випише відповідну постанову Кабінету Міністрів

Дивися повний текст Розенко розповів, як українці зможуть отримати субсидії готівкою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:05

А счетчики на газ будут ставить за 5000 гривен?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:44

"отримувачі субсидій споживають в 1,8-2 рази більше газу, ніж ті, хто їх не отримує."
"монетизація субсидій буде стимулювати людей економити газ, оскільки зекономлені гроші вони зможуть витратити на свій розсуд."

Первый год-два, а потом зарежут нормы споживання для субсидиантов и сравняют.
Т.е. денег платить потом не будут.

Итог? Зачем вообще субсидия? Продавайте населению украинский газ за себестоимость и все будут счастливы (кроме олигархов и схемников с корупционерами).
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:46

"как и обещали, с 1 марта люди получат уже первые деньги за субсидии", а 31 марта на выборы и вы теперь знаете за кого нужно голосовать.
Даже раздача гречки депутатами за свой счет уже не выглядит так цинично.
Не популисты...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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