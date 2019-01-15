Протягом місяця уряд чітко випише відповідну постанову Кабінету Міністрів
Дивися повний текст Розенко розповів, як українці зможуть отримати субсидії готівкою.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:05
Розенко розповів, як українці зможуть отримати субсидії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко розповів, як українці зможуть отримати субсидії готівкою.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:44
"отримувачі субсидій споживають в 1,8-2 рази більше газу, ніж ті, хто їх не отримує."
"монетизація субсидій буде стимулювати людей економити газ, оскільки зекономлені гроші вони зможуть витратити на свій розсуд."
Первый год-два, а потом зарежут нормы споживання для субсидиантов и сравняют.
Т.е. денег платить потом не будут.
Итог? Зачем вообще субсидия? Продавайте населению украинский газ за себестоимость и все будут счастливы (кроме олигархов и схемников с корупционерами).
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:46
"как и обещали, с 1 марта люди получат уже первые деньги за субсидии", а 31 марта на выборы и вы теперь знаете за кого нужно голосовать.
Даже раздача гречки депутатами за свой счет уже не выглядит так цинично.
Не популисты...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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