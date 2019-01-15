Розенко розповів, як українці зможуть отримати субсидії...

Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:46

"как и обещали, с 1 марта люди получат уже первые деньги за субсидии", а 31 марта на выборы и вы теперь знаете за кого нужно голосовать.

Даже раздача гречки депутатами за свой счет уже не выглядит так цинично.

Не популисты...

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.