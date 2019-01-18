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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:50 Итоги: Прогнозы 18.01.19



Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 12 января упало на 3000 до 213 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 220 000. Скользящая средняя заявок за четыре недели упала на 1000 до 220 750. Низкий уровень заявок подтверждает сложность с поиском квалифицированной рабочей силы. Несмотря на рост безработицы в декабре, она остается на низких уровнях по историческим меркам.



Меж тем индикатор заработной платы в 2018 году вырос на 3,2%. Госслужащие в США подают заявки в рамках отдельной программы, на второй неделе официальной приостановки работы правительства, 10 454 госслужащих подали первичные заявки, что на 6000 больше, чем на предыдущей неделе. Число повторных заявок выросло на 18 000 до 1 737 000.



Высказывания управляющего ФРС Рендала Кварлеса.



- Данные по реальной экономике очень сильные;

- Создание рабочих мест в декабре было очень неясным;

- Инфляция остаётся очень хорошо сдержанной, особенно при снижении цен на нефть;

- Финансовые рынки недавно реагировали на сомнения в силе мирового роста, включая Китая, Европу;

- Низкая инфляция, сильный рынок труда — очень хорошая среда;

- Некоторые экономические данные из Китая, Европы сигнализируют о немного меньшем росте;

- Некоторая мировая слабость может быть временной;

- Рынки прислушиваются к экономическим рискам в сторону снижения;

- Базовый сценарий остается очень сильным;

- Мы видим некоторую растянутую оценку акций, коммерческой недвижимости, но общий риск для финансовой стабильности США остается умеренным.



Мы ожидаем осторожного повышения ставки ЕЦБ 10 базисных пунктов в сентябре, - Rabobank.



«Таким образом, мы и ЕЦБ в режиме ожидания. Основываясь на росте опасений управляющего совета в отношении негативных побочных эффектов, мы по-прежнему ожидаем первого, осторожного повышения депозитной ставки 10 базисных пунктов в сентябре. Тем не менее, мы признаём, что риски для этого прогноза существенно выросли при продолжающемся ослаблении экономики еврозоны», - утверждают экономисты Rabobank.



«Для ЕЦБ это означает, что совет будет придерживаться его планов и не изменит сюжетную линию пока она не действительно не станет непригодной. Мы, конечно, не думаем, что это будет на январском заседании — особенно учитывая, что сообщение о перспективе изменения денежной политики ЕЦБ уже предлагает гибкость в откладывании первого повышения ставки, если это окажется необходимым.

С заседания экономические данные действительно не улучшились, но нет также много новых данных, предполагающих существенного дальнейшее ослабление экономики.

Кроме этого, существенно более «мягкие» по тону комментарии от ФРС, особенно председателя Пауэлла, помогли охладить опасения слишком агрессивного ужесточения денежной политики центрального банка США.



Таким образом, учитывая длительную дискуссию в декабре, мы верим, что сейчас недостаточно новых свидетельств для новой коррекции баланса. Тем самым, мы считаем, что ЕЦБ не будет менять свою политику или связь с общественностью на данном этапе, так как совет ожидает дополнительной поступающей информации и новых прогнозов экономистов ЕЦБ, доступных в марте.»



Аналитики считают, что ЕЦБ повысит ставку позже, - опрос Reuters.



Данные последнего опроса Reuters показывают, что большинство опрошенных аналитиков считает, что депозитная ставка ЕЦБ будет повышена самое ранее в четвёртом квартале 2019 г.

По предыдущему опросу было ожидается повышения ставки в третьем квартале 2019 г.

Сообщение ЕЦБ о перспективе изменения политики указывает на повышение ставки в III квартале.

Экономисты указывают на более слабые экономические данные для откладывания повышения ставки.

Перспектива экономического роста для Германии, Франции, Италии была снижена по сравнению с октябрьским опросом.

«В то время как прямой рецессии, вероятно, удастся избежать в этом году, более резкое, чем ожидалось, замедление в США или дальнейшая эскалация торговой войны (США-Китай) может быть достаточно для того, чтобы вызвать слабую рецессию», - отмечает Эндрю Кеннингем, главный экономист по еврозоне из Capital Economics.



ВШЭ: Продукты в России могут подорожать на 11%.



Рост НДС 18% до 20% с января может привести к заметному росту цен на продукты и будет равносильно снижению реальных доходов населения РФ на 1-2%.

Такой прогноз дает Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономике в обзоре о состоянии климата розничной торговли.



«В значительной степени пострадают от повышения НДС промышленные виды деятельности, имеющие в своем объеме реализации большую долю промежуточной продукции», - отмечает директор центра Георгий Остапкович: это, в частности, пищевая промышленность, напрямую ассоциированная с торговлей продажей продовольственных товаров.



Сумма прямого налога на добавленную стоимость в производстве продовольствия вырастет более чем на 11%.



В результате повышения НДС у пищевой промышленности сумма прямого налога на добавленную стоимость увеличится более чем на 11%.



Большую часть этих издержек они перенесут на следующих потребителей своей продукции, т.е. на торговлю, которая, получив новые прайс-листы, чтобы сохранить рентабельность, оставит наценку прежней.



«Расплачиваться будет конечный потребитель товаров - домашние хозяйства», - пишет Остапкович.



Есть вероятность, что в условиях падающих доходов населения, ритейл притормозит рост цен на продукты первой необходимости (хлеб, молоко, масло, сахар, крупы и т.д.), «отбивать» ценовую маржу предпочтут на деликатесных продуктах, продуктах премиум класса, ликеро-водочных, табачных изделиях и других продуктах повышенной стоимостью.



«Однако долго применять подобный механизм крайне затруднительно. Если инфляция перейдет границу 6%, что крайне маловероятно, но возможно под влиянием других внешних факторов (не НДС), то все негласные социальные договоренности могут быть нарушены, и каждый будет «сам за себя», - резюмирует Остапкович.



Дефицит нацвалюты, особенно значимый в бюджетный период, на пятничном рынке «зеленого» безнала в Украине предопределил исход сессии 18 января, констатировавшей, несмотря на «вмешательство» регулятора, проводившего уже с самого утра гривневые интервенции с платформы Matching, укрепление нацвалюты.



Наличный доллар достаточно сдержанной коррекцией «поддержал» снижение цен своего безналичного «родственника».



Сенсации не состоялось, и, судя по всему, скучная сессия 21-го также будет бедна сюрпризами. Как по причине торговли безналичным долларом в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра» (tom) из-за выходного дня в Америке, так и по истечению остроты бюджетного периода.



Во вторник, также на межбанковском валютном рынке будет «скучновато», а вот 23-го двойная порция экспортной выручки по причине длинных выходных в США, может оживить сессию, призвав на межбанка регулятора с «долларовым пылесосом».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Число первичных заявок на пособие по безработице упало на 3000 до 213 000.Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 12 января упало на 3000 до 213 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 220 000. Скользящая средняя заявок за четыре недели упала на 1000 до 220 750. Низкий уровень заявок подтверждает сложность с поиском квалифицированной рабочей силы. Несмотря на рост безработицы в декабре, она остается на низких уровнях по историческим меркам.Меж тем индикатор заработной платы в 2018 году вырос на 3,2%. Госслужащие в США подают заявки в рамках отдельной программы, на второй неделе официальной приостановки работы правительства, 10 454 госслужащих подали первичные заявки, что на 6000 больше, чем на предыдущей неделе. Число повторных заявок выросло на 18 000 до 1 737 000.Высказывания управляющего ФРС Рендала Кварлеса.- Данные по реальной экономике очень сильные;- Создание рабочих мест в декабре было очень неясным;- Инфляция остаётся очень хорошо сдержанной, особенно при снижении цен на нефть;- Финансовые рынки недавно реагировали на сомнения в силе мирового роста, включая Китая, Европу;- Низкая инфляция, сильный рынок труда — очень хорошая среда;- Некоторые экономические данные из Китая, Европы сигнализируют о немного меньшем росте;- Некоторая мировая слабость может быть временной;- Рынки прислушиваются к экономическим рискам в сторону снижения;- Базовый сценарий остается очень сильным;- Мы видим некоторую растянутую оценку акций, коммерческой недвижимости, но общий риск для финансовой стабильности США остается умеренным.Мы ожидаем осторожного повышения ставки ЕЦБ 10 базисных пунктов в сентябре, - Rabobank.«Таким образом, мы и ЕЦБ в режиме ожидания. Основываясь на росте опасений управляющего совета в отношении негативных побочных эффектов, мы по-прежнему ожидаем первого, осторожного повышения депозитной ставки 10 базисных пунктов в сентябре. Тем не менее, мы признаём, что риски для этого прогноза существенно выросли при продолжающемся ослаблении экономики еврозоны», - утверждают экономисты Rabobank.«Для ЕЦБ это означает, что совет будет придерживаться его планов и не изменит сюжетную линию пока она не действительно не станет непригодной. Мы, конечно, не думаем, что это будет на январском заседании — особенно учитывая, что сообщение о перспективе изменения денежной политики ЕЦБ уже предлагает гибкость в откладывании первого повышения ставки, если это окажется необходимым.С заседания экономические данные действительно не улучшились, но нет также много новых данных, предполагающих существенного дальнейшее ослабление экономики.Кроме этого, существенно более «мягкие» по тону комментарии от ФРС, особенно председателя Пауэлла, помогли охладить опасения слишком агрессивного ужесточения денежной политики центрального банка США.Таким образом, учитывая длительную дискуссию в декабре, мы верим, что сейчас недостаточно новых свидетельств для новой коррекции баланса. Тем самым, мы считаем, что ЕЦБ не будет менять свою политику или связь с общественностью на данном этапе, так как совет ожидает дополнительной поступающей информации и новых прогнозов экономистов ЕЦБ, доступных в марте.»Аналитики считают, что ЕЦБ повысит ставку позже, - опрос Reuters.Данные последнего опроса Reuters показывают, что большинство опрошенных аналитиков считает, что депозитная ставка ЕЦБ будет повышена самое ранее в четвёртом квартале 2019 г.По предыдущему опросу было ожидается повышения ставки в третьем квартале 2019 г.Сообщение ЕЦБ о перспективе изменения политики указывает на повышение ставки в III квартале.Экономисты указывают на более слабые экономические данные для откладывания повышения ставки.Перспектива экономического роста для Германии, Франции, Италии была снижена по сравнению с октябрьским опросом.«В то время как прямой рецессии, вероятно, удастся избежать в этом году, более резкое, чем ожидалось, замедление в США или дальнейшая эскалация торговой войны (США-Китай) может быть достаточно для того, чтобы вызвать слабую рецессию», - отмечает Эндрю Кеннингем, главный экономист по еврозоне из Capital Economics.ВШЭ: Продукты в России могут подорожать на 11%.Рост НДС 18% до 20% с января может привести к заметному росту цен на продукты и будет равносильно снижению реальных доходов населения РФ на 1-2%.Такой прогноз дает Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономике в обзоре о состоянии климата розничной торговли.«В значительной степени пострадают от повышения НДС промышленные виды деятельности, имеющие в своем объеме реализации большую долю промежуточной продукции», - отмечает директор центра Георгий Остапкович: это, в частности, пищевая промышленность, напрямую ассоциированная с торговлей продажей продовольственных товаров.Сумма прямого налога на добавленную стоимость в производстве продовольствия вырастет более чем на 11%.В результате повышения НДС у пищевой промышленности сумма прямого налога на добавленную стоимость увеличится более чем на 11%.Большую часть этих издержек они перенесут на следующих потребителей своей продукции, т.е. на торговлю, которая, получив новые прайс-листы, чтобы сохранить рентабельность, оставит наценку прежней.«Расплачиваться будет конечный потребитель товаров - домашние хозяйства», - пишет Остапкович.Есть вероятность, что в условиях падающих доходов населения, ритейл притормозит рост цен на продукты первой необходимости (хлеб, молоко, масло, сахар, крупы и т.д.), «отбивать» ценовую маржу предпочтут на деликатесных продуктах, продуктах премиум класса, ликеро-водочных, табачных изделиях и других продуктах повышенной стоимостью.«Однако долго применять подобный механизм крайне затруднительно. Если инфляция перейдет границу 6%, что крайне маловероятно, но возможно под влиянием других внешних факторов (не НДС), то все негласные социальные договоренности могут быть нарушены, и каждый будет «сам за себя», - резюмирует Остапкович.Дефицит нацвалюты, особенно значимый в бюджетный период, на пятничном рынке «зеленого» безнала в Украине предопределил исход сессии 18 января, констатировавшей, несмотря на «вмешательство» регулятора, проводившего уже с самого утра гривневые интервенции с платформы Matching, укрепление нацвалюты.Наличный доллар достаточно сдержанной коррекцией «поддержал» снижение цен своего безналичного «родственника».Сенсации не состоялось, и, судя по всему, скучная сессия 21-го также будет бедна сюрпризами. Как по причине торговли безналичным долларом в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра» (tom) из-за выходного дня в Америке, так и по истечению остроты бюджетного периода.Во вторник, также на межбанковском валютном рынке будет «скучновато», а вот 23-го двойная порция экспортной выручки по причине длинных выходных в США, может оживить сессию, призвав на межбанка регулятора с «долларовым пылесосом».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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