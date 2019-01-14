За весь минулий рік за рішенням судів у корупціонерів у бюджет конфіскували 140,6 тисяч гривень.
Дивися повний текст За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:53
За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:57
Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
Конфисковали у одних с передачей другим. Круговорот средств.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:03
А годовой бюджет только НАБУ превышает миллиард гривен.
А есть еще СБУ, ГПУ, САП.
Неплохо.
Предлагаю выписать премии руководителям САП, НАБУ, ГПУ и СБУ.
И оплатить вислоухих ботов, которые всем будут рассказывать об очередной перемоге.
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:11
Мда...
Ради этого погибла "небесная сотня"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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