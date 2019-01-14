За весь минулий рік за рішенням судів у корупціонерів у бюджет конфіскували 140,6 тисяч гривень.
Дивися повний текст За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:53
За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:57
Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
Конфисковали у одних с передачей другим. Круговорот средств.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:36
Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
А говорят, что у нас есть коррупция. :)
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:00
Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
Как представлю сколько миллиардов в эту антикоррупционную машину вливается, а на выходе АЖЖЖЖЖЖ 5 штук баксов. "Перемогамыздобулы"!
|