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За рік у корупціонерів
конфіскували 140 тисяч гривень

За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:53

За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
За весь минулий рік за рішенням судів у корупціонерів у бюджет конфіскували 140,6 тисяч гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:53

А сколько потратили на зарплаты борцов с коррупцией?
ladikus
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:57

Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень

Конфисковали у одних с передачей другим. Круговорот средств.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:09

Це перемога.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:57

Просто все было оплачено кэшем.... и не в бюджет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:36

Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень

А говорят, что у нас есть коррупция. :)
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:00

Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень

Как представлю сколько миллиардов в эту антикоррупционную машину вливается, а на выходе АЖЖЖЖЖЖ 5 штук баксов. "Перемогамыздобулы"!
rjkz
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