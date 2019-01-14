За весь минулий рік за рішенням судів у корупціонерів у бюджет конфіскували 140,6 тисяч гривень.
Дивися повний текст За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:53
За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:57
Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
Конфисковали у одних с передачей другим. Круговорот средств.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:36
Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
А говорят, что у нас есть коррупция. :)
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:00
Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
Как представлю сколько миллиардов в эту антикоррупционную машину вливается, а на выходе АЖЖЖЖЖЖ 5 штук баксов. "Перемогамыздобулы"!
Додано: Суб 19 січ, 2019 10:48
Интересно, а Вы думаете, что в условиях тотальной разрухи, войны, уничтожения, бегства населения,.... - откуда такой рост?
Вернёмся к цифрам:
1. Только у Зварыча официально подняли 3 миллиона долларов кешем.
2. Уже приводились официальные цифры: ликвидация одного "успешного" мелкого(районного пошива) это возврат достойной пенсии 200 000 города.
3. Если не "Савченко", то стоит раздавать пенсионерам нарезное оружие(предпочтительно с оптикой) с правом восстановления Законности на территории Украины.
4. Только по "делу" "Бриллиантовых прокуроров" цифиря зашкаливают к бюджету Киева.
5. Контрабанда, сигареты, алкоголь, автомобили, уголь, газ, янтарь, лес, литий, марганец, железная руда, металлургия, коксохимия, машиностроение, "коммунальные приколы", "застройщики", банковские "непонятки", торговля протухшими товарами под видом "Кошерной пищи", подделки продуктов, отравления детей, медицинские поборы без допуска к медицине,........
6. Военное положение, без наведения порядка с криминалом, на подконтрольной территории,.......
7. Воровство на поставках в ВС.(как ни дико, не просто "рюкзаков"....)
....................................................................
А в это время голодных углекопов силой загоняют в шахты, где они по 5 месяцев не могут получить минимальную заработную плату.(шахты казённые)
- Ох и мутные дела, говорить страшно, не то, что цифры оглашать. "Без берданки не разобраться."
Наследник "Лёни Космоса" последний раз "засветился" в Испании - с официальными цифирями сравнимыми с "помощью МВФ"......- Украине. А копнуть стоит гораздо дальше "Лазаренко".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:11
pobytt
Дело к выборам - пошла в ход откровенная геббельсовщина, платные кликуши проснулись....
- увидим ещё и не такое.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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