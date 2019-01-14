RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За рік у корупціонерів
конфіскували 140 тисяч гривень

За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:53

За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
За весь минулий рік за рішенням судів у корупціонерів у бюджет конфіскували 140,6 тисяч гривень.

Дивися повний текст За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86785
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:53

А сколько потратили на зарплаты борцов с коррупцией?
ladikus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:57

Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень

Конфисковали у одних с передачей другим. Круговорот средств.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7134
З нами з: 03.11.08
Подякував: 407 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:09

Це перемога.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:57

Просто все было оплачено кэшем.... и не в бюджет.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 129
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:36

Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень

А говорят, что у нас есть коррупция. :)
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 08.10.15
Подякував: 484 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:00

Re: За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень

Как представлю сколько миллиардов в эту антикоррупционную машину вливается, а на выходе АЖЖЖЖЖЖ 5 штук баксов. "Перемогамыздобулы"!
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8310
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3383 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:48

:mrgreen:
Интересно, а Вы думаете, что в условиях тотальной разрухи, войны, уничтожения, бегства населения,.... - откуда такой рост?
https://investgazeta.ua/news/item/2206- ... illionerov
  rjkz написав:Как представлю сколько миллиардов в эту антикоррупционную машину вливается, а на выходе АЖЖЖЖЖЖ 5 штук баксов. "Перемогамыздобулы"!

Вернёмся к цифрам:
1. Только у Зварыча официально подняли 3 миллиона долларов кешем.
2. Уже приводились официальные цифры: ликвидация одного "успешного" мелкого(районного пошива) это возврат достойной пенсии 200 000 города.
3. Если не "Савченко", то стоит раздавать пенсионерам нарезное оружие(предпочтительно с оптикой) с правом восстановления Законности на территории Украины.
4. Только по "делу" "Бриллиантовых прокуроров" цифиря зашкаливают к бюджету Киева.
5. Контрабанда, сигареты, алкоголь, автомобили, уголь, газ, янтарь, лес, литий, марганец, железная руда, металлургия, коксохимия, машиностроение, "коммунальные приколы", "застройщики", банковские "непонятки", торговля протухшими товарами под видом "Кошерной пищи", подделки продуктов, отравления детей, медицинские поборы без допуска к медицине,........
6. Военное положение, без наведения порядка с криминалом, на подконтрольной территории,.......
7. Воровство на поставках в ВС.(как ни дико, не просто "рюкзаков"....)
....................................................................
А в это время голодных углекопов силой загоняют в шахты, где они по 5 месяцев не могут получить минимальную заработную плату.(шахты казённые)

- Ох и мутные дела, говорить страшно, не то, что цифры оглашать. "Без берданки не разобраться."
Наследник "Лёни Космоса" последний раз "засветился" в Испании - с официальными цифирями сравнимыми с "помощью МВФ"......- Украине. А копнуть стоит гораздо дальше "Лазаренко".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 20.09.12
Подякував: 604 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:54

Смешно.... Аж плакать хочется
pobytt
 
Повідомлень: 622
З нами з: 10.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:11

pobytt
Дело к выборам - пошла в ход откровенная геббельсовщина, платные кликуши проснулись....
- увидим ещё и не такое. :cry:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 20.09.12
Подякував: 604 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес очікує 30 гривень за долар (інфографіка)
R2 » П'ят 18 січ, 2019 05:18
2 167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 10:51
Gastarbaiter
Станцію метро «Сирець» відремонтують за 21,6 млн гривень
R2 » Чет 17 січ, 2019 09:35
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 19:32
p_a_l
Переможці «Розіграшу 50 тисяч від ТОП банків»
R2 » Пон 14 січ, 2019 16:36
1 196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 16:36
astir_ann

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.