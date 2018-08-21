Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Дивися повний текст Уряд перевірить субсидіантів.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:21
Уряд перевірить субсидіантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд перевірить субсидіантів.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:21
Если безработным не даете, то тогда надо делать персональные субсидии, при чем здесь все прописанные в квартире.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:55
при том же, что и те кто "часто отдыхает за пределами страны".
Кто и как будет определять понятие "часто" и "отдыхает"? В каком пункте правил это прописано? А может селянин в Польшу на выходных сигареты возит в трусах и на велосипеде, а обратно продукты. Это часто или нет? Отдыхает он там или велоспортом занимается?
Задача одна - отпилить от субсидий как можно больше претендентов, под любым предлогом.
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