Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили.
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Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через нестачу робочої сили
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:45
Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через...
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Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через нестачу робочої сили
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:45
Тобто тим хто втік але вернувся - бронь, а тим хто не втік, працював тут і донатив - то до війська. Чудесно, просто чудесно.
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:53
они что будут платить на уровне Германии и обеспечат безопасность как в Германии....нет конечно....скорее всего выделят деньги и сами знаете что с ними сделают
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