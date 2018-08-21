Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Дивися повний текст Уряд перевірить субсидіантів.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:21
Уряд перевірить субсидіантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд перевірить субсидіантів.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:21
Если безработным не даете, то тогда надо делать персональные субсидии, при чем здесь все прописанные в квартире.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:55
при том же, что и те кто "часто отдыхает за пределами страны".
Кто и как будет определять понятие "часто" и "отдыхает"? В каком пункте правил это прописано? А может селянин в Польшу на выходных сигареты возит в трусах и на велосипеде, а обратно продукты. Это часто или нет? Отдыхает он там или велоспортом занимается?
Задача одна - отпилить от субсидий как можно больше претендентов, под любым предлогом.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:14
Не там вы бабло роете. Фирташ - через суд вернул нормы на газ 2000-х годов для потребителей без счетчиков. А это почти по 10 кубов на человека. И Счётчики ставить не спешат. Это ещё в дополнение к повышению цены на газ.
Кто ответит за халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей?
Все частные теплоэнерго - выкачивают из населения все что есть. Без шанса, что-то изменить в отоплении многоквартирных домов. Где законодательная база и финансовая поддержка государства в модернизации домовых отопительных систем? Навязывание услуг без возможности отказа от них - противозаконно.
Рада и правительство - ничего не делают в этом направлении!
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