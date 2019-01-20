Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38

Вообще Коболева волнует курс доллара только в контексте "сколько долларов получится с его премии в гривнах, которые он отправит маме в Майями".



А не потому что он "переживает за финансовую систему" и т.п.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин